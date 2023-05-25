انتهت.. ضابط مخابرات أمريكي يفجر مفاجأة بشأن قلب موازين الحرب في أوكرانيا

قال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، راي ماكجفرن، إن تسليم مقاتلات إف-16 لن يكون قادرًا على قلب موازين الحرب لصالح أوكرانيا، الذي تطور لصالح موسكو بعد السيطرة علي باخموت من قبل القوات الروسية.

وأوضح ماكجفرن، أن “السيطرة علي باخموت قد تفتح الباب أمام إمكانية إجراء مفاوضات للأطراف، لكن الولايات المتحدة تعتزم زيادة تصعيد حالة الصراع، بما في ذلك عن طريق التسليم المتأخر لأسلحة أكثر حداثة إلى كييف”.

وأضاف: "لقد فات الأوان، أصبح لدى الروس الآن خيار تجاوز باخموت، واحتلال بقية أوكرانيا في الروافد العليا للنهر ثم قول حسنًا، هل أنتم مستعدون للتفاوض بحسن نية الآن؟ لأنه يمكننا المضي قدمًا إذا تريد، لكننا نفضل ألا نثقل كاهل أنفسنا بوضع مثل العراق، سنتوقف لبعض الوقت، حتى نتفاوض، لكننا نحتاج إلى ضمانات بأنك لن تهاجمنا مرة أخرى”.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أنه وسط خسائر فادحة بين القوات المحترفة، أرسلت كييف حشودًا غير مدربة إلى باخموت، سعيًا للاحتفاظ بجيش أكثر خبرة بمعدات قدمها الغرب للهجوم.