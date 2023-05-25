أستاذ علاقات دولية: على إفريقيا الاعتماد على نفسها في توفير المناخ الطبيعي للنهضة

‏قال إبراهيم ناصر البحث أستاذ العلاقات الدولية، إن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في مشاكل للأمن الغذائي الأفريقي ولكن هذه المشاكل تفاقمت بسبب أن الدول الإفريقية كانت معتمدة على القمح الروسي والأوكراني بشكل كبير.

وتابع إبراهيم ناصر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "مارينا المصري"، في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن في وجود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان متجاهل القارة الإفريقية وكل اهتمامه على مناطق أخرى في العالم وانسحب بصورة محددة من الصومال وتركها أمام الإرهاب وهذا خلق حالة من الفراغ.

الأمن القومي الأوروبي

وأضاف أن إهمال إفريقيا أثر بشكل كبير على الأمن القومي الأوروبي والدول أوروبية حاولت إعادة اهتمامها بما يجري في القارة الإفريقية، وأن على أفريقيا الاعتماد على نفسها في توفير المناخ الطبيعي لعملية النهضة التنموية المستقلة بدلا من أن تعتمد على التقصير الأمريكي والأوروبي.