رسميا.. مؤسسة مالية عالمية تعلن بدء عملها بالقاهرة لثقتها بالاقتصاد المصري

صرح هشام منصور، الرئيس التنفيذي لمجموعة سي إف آي العالمية للوساطة المالية، بأن اختيار الشركة العالمية مصر والسوق المصري لبدء العمل بها جاء لعوامل متعددة ، على رأسها نظرتنا الايجابية للاقتصاد المصري ، وتحقيقه معدلات نمو قوية بالرغم من الأزمات العالمية المتلاحقة.

وقال منصور إن الشركة العالمية ستبدأ بالقاهرة والاسكندرية وتستهدف إنشاء فروع جديدة بالمحافظات المختلفة خلال2023.

وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة أدت إلى صمود الاقتصاد المصري في وجه الأزمات، كما أن الإصلاحات في سوق الصرف ومناخ الاستثمار زادت من جاذبية الاقتصاد الاستثمارية بالإضافة لالتزام كل أطراف السوق بتطبيق قواعد الإفصاح والشفافية والحوكمة .

وتابع "منصور": يعتبر سوق المال المصري الأقدم عربيا وإفريقيا ومن الأسواق الواعدة بعد هذه الإصلاحات ، ويمتلك فرصا جيدة للاستثمار والنمو في كل القطاعات ، وبشكل خاص في مجالات البتروكيماويات واللوجيستيات والبنوك التجارية وبنوك الاستثمار والشركات الصناعية ، وأغلبها شركات قوية تحقق معدلات نمو قوية في الربحية والعائد على الاستثمار ، ونحن نرى أن هناك فرصا استثمارية قوية بالرغم من تخوف البعض.

وأكد أن سوق المال المصري يمتلك بنية أساسية ورقابية ذات معايير عالمية ، ومرشح للتوسع في أدوات مالية جديدة تحقق المزيد من العمق والقوة للسوق.