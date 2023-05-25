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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عوض الغنام يرصد جهود الدولة لدعم العائدين من السودان ..فيديو

مراسل فضائية إكسترا
مراسل فضائية إكسترا نيوز عوض الغنام

‏قال مراسل فضائية إكسترا نيوز عوض الغنام من من أبو سمبل، إن اليوم هو يوم مختلف لأن اليوم هو ٢٥ مايو ويسمى يوم إفريقيا ومنذ 60 عاما أسست منظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت إلى الاتحاد الأفريقي.

 

وتابع عوض الغنام خلال لقائه عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن بالتالي المعابر الحدودية المصرية التي نحن على مسافة قريبة منها تمثل بوابة مصر إلى أفريقيا لتقديم كل الدعم والمساعدات والتجارة البينية بين كل إفريقيا، والسودان الحركة التجارية لا تتوقف فيها ويأتي عدد كبير من السيارات المحملة بالسلع الضرورية والمهمة التي تذهب إلى السودان في المقابل وصول عدد كبير من السلع المهمة وفي مقدمتها المواشي وبالتالي التجارة بين البلدين توقفت في الأيام الأولى الأزمة ولكن حاليا هي على ما يرام.

 

المساعدات للسودانيين

 

 وأضاف أن البيان الصادر عن الهلال الأحمر الذي لخص حجم المساعدات التي قدمتها الدولة المصرية من خلاله وهذه هي المنظمة الأهم والتي لديها حضور قوي في المشهد، وفهناك 386 الف خدمة قدمت للسودانيين والجنسيات المختلفة الذين عبروا للحدود الشمالية.

الاتحاد الافريقي أبو سمبل عوض الغنام الوحدة الأفريقية الهلال الأحمر

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