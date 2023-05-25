النائب أحمد فتحي: لدينا 5 ملايين و200 ألف مستفيد من تكافل وكرامة

أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، ومقرر لجنة الشباب بـ الحوار الوطني، أنه من الممكن الاستفادة من طاقات الشباب في المشروعات المجتمعية بوزارة التضامن.



وقال أحمد فتحي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أنه لدينا 5 ملايين و200 ألف مستفيد من مشروع تكافل وكرامة، وهو ما يؤكد أن الدولة تدعم المواطن البسيط.

النزول على أرض الواقع مع الشباب والأهالي

وتابع وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، أن حل أزمة الزيادة السكانية في مصر يبدأ من النزول على أرض الواقع مع الشباب والأهالي.

