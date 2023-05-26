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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان.. حظك اليوم الجمعة 26 مايو 2023 : اطلب النصيحة

برج الميزان وحظك
برج الميزان وحظك اليوم

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته انه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطه ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الجمعة 26 مايو 2023 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

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برج الميزان وحظك اليوم الجمعة 26 مايو 2023

سواء كان ذلك في العلاقات أو المهنة أو الشؤون المالية فإن إيجاد شعور بالتوازن أمر أساسي، يعتبر الإبداع أداة قوية للمساعدة في تحقيق هذا التوازن ، لذا احتضن جانبك التخيلي واستخدمه لإحداث تغيير إيجابي.

برج الميزان وحظك اليوم صحياً

قد تكون صحتك الجسدية والعقلية غير متوازنة بعض الشيء اليوم ، ولكن من المهم أن تأخذ الوقت الكافي لتحديد أولويات الرعاية الذاتية، قم بدمج التمارين الرياضية والأكل الصحي وممارسات اليقظة الذهنية في يومك.  

برج الميزان اليوم مهنيا

ثق بحدسك ولا تخف من المخاطرة، سيكون التعاون والتواصل مع زملاء العمل أمرًا مهمًا ، لذا ابذل جهدًا للعمل بشكل جيد مع الآخرين..

برج الميزان اليوم عاطفيا

من المهم أن تأخذ الوقت الكافي للتفكير حقًا في ما تريده وتحتاجه من علاقاتك، التواصل هو المفتاح، لذلك لا تخف من التعبير عن أفكارك ومشاعرك.

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة

قد تكون الأمور المالية غير متوقعة بعض الشيء اليوم ، لكن لا تدع ذلك يزعجك، ركز على إيجاد حلول إبداعية لأي تحديات مالية قد تواجهها، ثق بقدرتك على اتخاذ قرارات جيدة واطلب النصيحة ممن تثق بهم.

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