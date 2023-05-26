خبيرة تربوية:بعض أولياء الأمور يطالبون بدخول أبنائهم لكليات علمية رغم الدراسة الأدبية

أكدت الدكتورة بثينة عبد الرؤوف الخبيرة التربوية، أن سفر الطلاب للدراسة في السودان، جاءت بسبب تراجع المجموع المطلوب للكليات العلمية في السودان.

وقالت بثينة عبد الرؤوف، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن الدولة اسقبلت الطلاب المصريين، العائدين من السودان، وفتحت لهم باب الانضمام للجامعات الخاصة والأهلية.

وتابعت الخبيرة التربوية، أن عدد من أولياء الأمور يطالبون بدخول ابنائهم لكليات علمية رغم دراسة الطلاب مواد أدبية، مؤكدة أن هناك تخصصات لا يكن التنازل عن التزام الطالب بدراسة مواد محددة وخاصة العلمية

الجامعات الخاصة والأهلية.

وأشارت بثينة عبد الرؤوف إلى ان الدولة لديها دور تقوم به وبشكل جيد لمساعدة الطلاب لدخول الجامعات الخاصة والأهلية.