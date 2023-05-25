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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيناريو أفغانستان يتكرر.. اعتراف إيطالي يكشف عن مصير كارثي لـ أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

قال وزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروزيتو، اليوم الخميس، إنه من المحتمل أن يتغير موقف أمريكا تجاه أوكرانيا كما حدث بشأن أفغانستان.

وحسب وكالة “آكي” الإيطالية، قال كروزيتو: عندما يقولون لي أن الصراع يجب أن ينتهي، أود أن أقول إن هناك شخصًا ما يجب أن يتوقف عن إلقاء القنابل”.

وأشار إلي أن "هناك من يفترض أن البانوراما السياسية لن تتغير، ولكن نحن نبني الأشياء كما لو كنا نبحث عن السلام، ونريد السلام بأي ثمن، وإذا لم يصل، فسنواصل تقديم المساعدة إلى أوكرانيا كما نفعل في الوقت الراهن"، على حد زعمه.

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وأضاف: "دعونا نسأل أنفسنا ما إذا قد يتغير موقف الولايات المتحدة في غضون عام حيال الأزمة في أوكرانيا بعد الانتخابات الرئاسية”.

وتابع قائلا: "لا نريد أن نجد أنفسنا أمام كما حدث، على سبيل المثال، في أفغانستان.. هذا يعني من وجهة نظري محاولة الوصول إلى نهاية الصراع في أسرع وقت ممكن والبحث عن طاولة سلام، ولكني أرد على من يقولون يجب أن ينتهي الصراع بأنه ينبغي وقف رمي القنابل”.

أوكرانيا أمريكا وزير الدفاع الإيطالي كروزيتو

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