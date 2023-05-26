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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا يحصل على راتبه منذ 3 شهور.. أزمة جديدة تضرب الإسماعيلي

صدى البلد

أكد اللواء أبوبكر الحديدي ، رئيس الإسماعيلي ، أن حمزة الجمل المدير الفني للفريق لا يحصل على راتبه منذ 3 شهور مع جهازه المعاون.


وأشار الحديدي عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن حمزة الجمل أحد أبناء النادي المخلصين مؤكداً أنه لا مجال للحديث عن رحيل الجمل عن منصبه.


وأوضح أن الجمل مستمر في منصبه ولا توجد أي صحة لأنباء التعاقد مع القبرصي نيكوديموس بابا فاسيليو مدرب البنك الأهلي بداية من الموسم المقبل.


وتابع:" لن نستغنى عن خدمات حمزة الجمل وهو مستمر معنا ومهمتنا تمهيد الطريق قبل ترك المهمة للمجلس المنتخب بعد نهاية مدة اللجنة المؤقتة".

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