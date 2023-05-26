يعاني من ضغط المباريات.. نجم الأهلي السابق يكشف سر إصابة الشناوي

أكد أحمد كشري نجم فريق الأهلي السابق أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يعاني من ضغط المباريات مما يعرضه للاجهاد في أغلب الفترات مع القلعة الحمراء.



وقال أحمد كشري نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :"محمد "الشناوي" حارس فريق الأهلي يعاني من الإجهاد بسبب ضغط المباريات ويجب أن يحصل على الراحة الكافية لاستعادة مستواه الفني المعروف عنه".



وأضاف:"محمد الشناوي يعد الحارس الأفضل في مصر حالياً والاحق بحماية عرين القلعة الحمراء لسنوات قادمة ".