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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير مصر بطرابلس يرحب بالبيان الصادر عن "٦+٦" حول الموضوعات الليبية العالقة

مشاركة مصر بالجلسة
مشاركة مصر بالجلسة العامة لمجموعة العمل الأمنية بشأن ليبيا

شارك السفير تامر مصطفى، القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية في طرابلس، في الجلسة العامة لمجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن مسار برلين، التي عقدت في طرابلس يوم ٢٤ مايو الجاري، للاجتماع بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة ٥+٥، بحضور كل من ممثلي البعثة الأممية والاتحاد الإفريقي وسفراء مصر وتركيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وسويسرا وهولندا والولايات المتحدة والإمارات وتونس والجزائر.
 

وقام السفير تامر مصطفى بتقديم الشكر إلى السيد عبد الله باثيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا (UNSMIL)، وإلى الرئاسات المشتركة لمجموعة العمل الأمنية ولأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة ٥+٥ لعقد ذلك الاجتماع في إطار الجلسة العامة، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تمثل نقطة إيجابية كونها المرة الأولى التي تعقد فيها أعمال الجلسة العامة لمجموعة العمل الأمنية في العاصمة طرابلس من داخل دولة ليبيا؛ ما يشكل التزاماً علي المجتمع الدولي بالمشاركة بذات التشكيل وعلى نفس المستوى عند عقد أي اجتماعات في الفترة القادمة سواء كانت في بنغازي أو غيرها من المدن الليبية. كما ثمن عمل اللجنة العسكرية المشتركة ٥+٥ بشأن تثبيت وقف إطلاق النار ودورها الهام في تنفيذ عملية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، وهو ما يلقى دعم وتأييد كامل من قبل الدولة المصرية، مؤكداً على أن التقدم الذي يتم إحرازه في المسار العسكري لابد وأن يدعمه تقدم مواز علي المسار السياسي. 


وفي ذات السياق، رحب السفير المصرى بالبيان الصادر عن لجنة ٦+٦ التي لازالت تؤدي أعمالها بالمغرب، والذي تضمن مواصلة الجهود فيما يخص التوصل إلى اتفاق حول الموضوعات العالقة المتعلقة بالقاعدة الدستورية والانتخابات الرئاسية، آملاً أن تصل تلك اللجنة، بدعم البعثة الأممية، إلى ما يقود إلى تحقيق الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن في أقرب وقت ممكن.

أعضاء اللجنة العسكرية أعضاء اللجنة الاتحاد الافريقي البعثة الأممية الدولة المصرية الجلسة العامة العاصمة طرابلس السفير تامر مصطفى اللجنة العسكرية المشتركة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة

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