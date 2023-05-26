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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الاجتماع التنظيمي الأول لأمانة المجالس النيابية والمحلية لـــ"حماة الوطن" ببني سويف

حماة الوطن ببني سويف
حماة الوطن ببني سويف

عقدت أمانة المجالس النيابية و المحلية بحزب حماة الوطن بمحافظة بني سويف بإشراف المستشار حسن جعفر أمين عام الحزب بالمحافظة ومحمد سعد أمين التنظيم  بالحزب  وبحضور الدكتور جمال عبد المطلب جبر الأمين العام المساعد للحزب بالمحافظة  تم اليوم الاجتماع التنظيمي الأول لأمانة المجالس النيابية و المحلية برئاسة أسماء شعبان ،  أمين المجالس المحلية وبحضور أعضاء  هيئة مكتب الأمانة . 
وأكد "الدكتور جمال عبد المطلب الأمين العام المساعد  ، على  أهمية المرحلة المقبلة من تاريخ الوطن، خاصة ونحن مقبلون على ثلاثة استحقاقات انتخابية دستورية، وهي مجلسا " النواب والشيوخ"، والمجالس الشعبية المحلية.
فيما قالت اسماء شعبان أمين المجالس النيابية والمحلية  بالحزب أن اللقاء تناول مناقشة خطة عمل الأمانة ورؤيتها حول إعداد كوادر شبابية قادرة على قيادة العمل العام ودعم المشروع الوطني للدولة المصرية.

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موضحة أن المجالس الشعبية المحلية لها دورها الفاعل داخل مختلف المراكز والقرى على مستوى المحافظة ؛ سواء في وضع السياسات ومناقشة موازنات المحليات والرقابة الفاعلة على أداء جميع المسؤولين بالمحليات بصفة عامة وعلى أداء محافظ الإقليم  بصفة خاصة مشيرة   إلى أن  تفعيلًا للمهام الموكلة لأمانة شئون المجالس المحلية بحزب حماة الوطن ببني سويف  ، سيتم إعداد دورات تدريبية لكوادر الحزب لتقديم أفضل الترشيحات للمجالس المحلية بمستوياتها المختلفة ، وإعداد الكوادر السياسية من أعضاء الحزب المؤهلة لخوض هذه الانتخابات، مضيفًة أن من مهام الأمانة متابعة أعضاء الحزب داخل المجالس المحلية وتوفير الدعم المعنوي لهم، ومتابعة وتطبيق برنامج الحزب داخل المجالس المحلية بمستوياتها المختلفة.
يأتي ذلك بناء علي توجيهات الفريق جلال هريدي رئيس حزب حماة الوطن واللواء احمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب واللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي . والدكتور احمد العطيفي أمين عام التنظيم .
 

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حماة الوطن ببني سويف
حماة الوطن ببني سويف
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