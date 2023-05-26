نشرة المرأة والصحة.. أبراج تشعر بالغيرة من إنجازات الشركاء وسعر قميص أحمد سعد الشفاف

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

لا يشعر بعض الأشخاص بالدعم أو الرعاية لشريكهم في العلاقة، إنهم يشعرون بالغيرة من إنجازات شريكهم، ينتهي الأمر بمثل هؤلاء الأشخاص ليكونوا شركاء سيئين حقًا في العلاقة.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ الشيف رشا عزت، وهي تقوم بطريقة عمل عمل اللحمة في البيت.

كشفت الشيف رشا عزت عبر فيديو على موقع التيك توك عن طريقة عمل اللحمة في المنزل بطريقة جديدة و مبتكرة لا يعرفها الكثير من الأشخاص مما أثار حالة من الجدل.

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

حرصت الملكة رانيا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة لعارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريجيز صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال مشاركتها في مهرجان كان السينمائي.

تصدر الفنان أحمد سعد مواقع التواصل الأجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إحيائه حفلا غنائيا في بموسم جدة مساء أمس.