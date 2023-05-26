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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. أبراج تشعر بالغيرة من إنجازات الشركاء وسعر قميص أحمد سعد الشفاف

أحمد سعد
أحمد سعد

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

أبراج يشعرون بالغيرة من إنجازات شركائهم| تجنبهم فورا

لا يشعر بعض الأشخاص بالدعم أو الرعاية لشريكهم في العلاقة،  إنهم يشعرون بالغيرة من إنجازات شريكهم، ينتهي الأمر بمثل هؤلاء الأشخاص ليكونوا شركاء سيئين حقًا في العلاقة.

لحمة غريبة.. شيف تثير ضجة على السوشيال ميديا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ  الشيف رشا عزت،  وهي تقوم بطريقة عمل عمل اللحمة في البيت.

كشفت الشيف رشا عزت عبر فيديو على موقع التيك توك عن طريقة عمل اللحمة في المنزل بطريقة جديدة و مبتكرة لا يعرفها الكثير من الأشخاص مما أثار حالة من الجدل.

بفستان جريء.. هيفاء وهبي تثير الجدل في باريس| السعر صادم

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

الملكة رانيا تخطف الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الملكة رانيا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

قديم.. تعليق صادم من ناقد موضة على فستان جورجينا في مهرجان كان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة لعارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريجيز صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال مشاركتها في مهرجان كان السينمائي.

سعر قميص أحمد سعد الشفاف يثير ضجة على السوشيال ميديا

تصدر الفنان أحمد سعد مواقع التواصل الأجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إحيائه حفلا غنائيا في بموسم جدة مساء أمس.

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