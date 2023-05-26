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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة عبرية: إسرائيل تنتهك القوانين الدولية باعتقالها للأطفال الفلسطينيين

صحيفة عبرية: إسرائيل
صحيفة عبرية: إسرائيل تنتهك القوانين الدولية باعتقال الأطفال

أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الجمعة، أن إسرائيل تنتهك القوانين والشرعيات الدولية باعتقالاتها المستمرة للأطفال الفلسطينيين.

 

وقالت الصحيفة، إن القوات الإسرائيلية تعتقل كل عام حوالي ألف طفل فلسطيني من الشوارع والمدارس والمنازل ليلًا من الضفة الغربية، وحوالي ألف آخرين من شرقي القدس .


واعتبرت، أن الممارسات المستخدمة لاعتقال آلاف الأطفال والفتيان الفلسطينيين ذات طبيعة مسيئة للصحة الجسدية والعقلية لدرجة أنها محظورة بموجب قوانين واتفاقيات دولية تتعلق بحقوق الطفل التي تعتبر إسرائيل من الدول الموقعة عليها.

وأشارت إلى أن تلك الممارسات تشمل، الاعتقال في جوف الليل وإخراج الطفل الذي تصفه إسرائيل بـ "المطلوب" من وسط سريره، باعتقال بدون أمر من المحكمة، وبدون تفسير، ووضع الأصفاد وتعصيب عينيه، ومنع والديه أو أحد من أفراد أسرته، أو محامي من مرافقته، إلى جانب الضرب والإهانات وغير ذلك.


وشدد الصحيفة على أن الأطفال يتعرضون لألم جسدي وضغوط نفسية، ويخوضون تجارب صعبة من الوحدة، والخوف الشديد، والارتباك، والإذلال، والعجز، وأحيانًا إحساس بخطر الموت.

وقالت: "هذه تجارب صادمة محفورة في الذاكرة وتؤثر على الشخصية وتؤدي إلى خطر حقيقي للإصابة بأمراض نفسية لدى الأطفال أنفسهم وبين أفراد الأسرة والمجتمع ككل، وقد تضر بشكل خطير ولا رجعة فيه بالتطور الإضافي للأطفال، والقدرة على التكيف مع الحياة بشكل معياري والشعور الأساسي بالأمان".

ولفتت إلى أن العديد من الأطفال أبلغوا عن أعراض حادة ألمت بهم بعد الصدمة استمرت بعد إطلاق سراحهم.

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