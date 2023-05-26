عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرقة التلقائيين للفن السيناوي تتألق في أولى عروضها للسياح بشرم الشيخ

فرقة التلقائيين
فرقة التلقائيين

تألقت فرقة "التلقائيين" للفن السيناوي في أولي عروضها للسياح علي مسرح سوهو اسكوير بشرم الشيخ  في إطار إعدادها لتمثل جنوب سيناء في فنون التراث خارج مصر.

 

وقدمت فرقة التلقائيين والتي تمثل التراث الغنائي السيناوي بجنوب سيناء بتقديم عرض فني مكون من عدة تابلوهات غنائية استعراضية على مسرح سوهو سكوير والذي يعد من أكبر المسارح الفنية بمدينة شرم الشيخ وذلك وسط إعجاب السائحين كافة الجنسيات والذين تفاعلوا مع أغنيات ورقصات الفرقة.


ووجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء  بدعم ورعاية الفرقة في كل  الجوانب من أجل إعدادها لتمثيل محافظة جنوب سيناء في كافة المحافل الفنية في الداخل والخارج.


وأبهر الطفل الموهوب فهد نصار سنوات  السياح  بالفنون السيناوية بالرقص والغناء السيناوي  مع أنغام السمسمية.

فرقة التلقائيين تتألق

FB_IMG_1685088147037~2
FB_IMG_1685088147037~2
FB_IMG_1685088144744~2
FB_IMG_1685088144744~2
FB_IMG_1685088156116~2
FB_IMG_1685088156116~2
FB_IMG_1685088162561~2
FB_IMG_1685088162561~2
FB_IMG_1685088165316~2
FB_IMG_1685088165316~2
FB_IMG_1685088167636~2
FB_IMG_1685088167636~2
فرقة التلقائيين شرم الشيخ السياح مسرح سوهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه تاني|زلزال يضرب أسعار الذهب الآن بعد قرار الحكومة والبنك المركزي

أول ردة فعل من كهربا عقب قرار رحيله بنهاية الموسم

خسر 7 جنيهات|الدولار يهتز بقوة في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

مصرع شخصين في انقلاب تروسيكل داخل ترعة بـ سمالوط المنيا

الكافيهات وبعض الأطعمة.. رسوم ضريبية جديدة على السلع والخدمات الترفيهية

أزمات الزمالك لا تنتهي.. صدمة جديدة قبل مواجهة رفاق رونالدو بالبطولة العربية

أسعار الذهب اليوم الجمعة 26 - 5 - 2023 في مصر

جمع ثروته من استجداء المارة.. تفاصيل القبض على المتسول الثري| شاهد

موضوعات متعلقة

محافظ جنوب سيناء يشيد بملتقى الفن والحياة الدولي بقصر ثقافة شرم الشيخ

مسرح للعروض الفنية.. فودة يبحث تنظيم فعاليات في الحديقة المركزية بشرم الشيخ

ترشيحاتنا

من أجل مزاجهما.. أب وأم يحبسان طفلتهما داخل الحمام حتى توفيت ببريطانيا

حقيقة تقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة لأقل من نصف بالموازنة العامة

صيغة عظيمة لـ الصلاة على النبي يوم الجمعة.. ثوابها يعدل مليون مرة

بدعوى تنفيذ عملية طعن.. مقتل فلسطيني برصاص مستوطن جنوبي الخليل

سعر قميص أحمد سعد الشفاف يثير ضجة على السوشيال ميديا.. رقم خرافي

ضربة موجعة للدولار.. ربع اقتصاد العالم هرب للبريكس ومفاجأة بشأن العملة الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة رانيا تخطف الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

مهرجان الكوكايين على روح بابلو إسكوبار.. ما حقيقة الصور المتداولة ؟

أبراج يشعرون بالغيرة من إنجازات الشركاء| تجنبهم فورا

لحمة غريبة.. شيف تثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو

قصة حب دينا الشربيني .. ومتى تنفذ وصية والدها | فيديو جراف

فيديوجراف..الأرض تستقبل أول رسالة من الفضائيين

عاكسوا مراته .. تفاصيل مثيرة لمشاجرة إمام عاشور بالشيخ زايد

«عاكسوا مراته».. القصة الكاملة لـ خناقة إمام عاشور مع 4 خليجيين في الشيخ زايد «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ