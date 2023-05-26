فرقة التلقائيين للفن السيناوي تتألق في أولى عروضها للسياح بشرم الشيخ

تألقت فرقة "التلقائيين" للفن السيناوي في أولي عروضها للسياح علي مسرح سوهو اسكوير بشرم الشيخ في إطار إعدادها لتمثل جنوب سيناء في فنون التراث خارج مصر.

وقدمت فرقة التلقائيين والتي تمثل التراث الغنائي السيناوي بجنوب سيناء بتقديم عرض فني مكون من عدة تابلوهات غنائية استعراضية على مسرح سوهو سكوير والذي يعد من أكبر المسارح الفنية بمدينة شرم الشيخ وذلك وسط إعجاب السائحين كافة الجنسيات والذين تفاعلوا مع أغنيات ورقصات الفرقة.



ووجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بدعم ورعاية الفرقة في كل الجوانب من أجل إعدادها لتمثيل محافظة جنوب سيناء في كافة المحافل الفنية في الداخل والخارج.



وأبهر الطفل الموهوب فهد نصار سنوات السياح بالفنون السيناوية بالرقص والغناء السيناوي مع أنغام السمسمية.

فرقة التلقائيين تتألق

FB_IMG_1685088147037~2

FB_IMG_1685088144744~2

FB_IMG_1685088156116~2

FB_IMG_1685088162561~2

FB_IMG_1685088165316~2