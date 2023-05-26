بدعوى تنفيذ عملية طعن.. مقتل فلسطيني برصاص مستوطن جنوبي الخليل

أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، مقتل فلسطيني برصاص مستوطن جنوبي الخليل في الضفة الغربية بدعوى تنفيذ عملية طعن.



وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن شابا فلسطينيا قتل متأثرا بجراحه التي أصيب بها بعد إطلاق النار عليه من قبل مستوطن إسرائيلي، في مستوطنة تابعة لمدينة الخليل في الضفة الغربية.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الشاب الفلسطيني حاول القيام بعملية طعن داخل مستوطنة تسمى "تانا عومريم" جنوبي الخليل، في وقت أجرت القوات الإسرائيلية عمليات تمشيط واسعة في المستوطنة ومحيطها، تخوفا من احتمال تمكن فلسطينيين آخرين من التسلل إليها، وسط تعليمات مشددة للمستوطنين بالتزام منازلهم وإغلاق الأبواب والنوافذ.

في وقت ذكر الموقع الإلكتروني العبري "والاه"، أن الشاب الفلسطيني حاول التسلل إلى المستوطنة الإسرائيلية وفي يديه سكين، ولكن نجح أحد المستوطنين في قتله.



ونشرت القناة العبرية الـ 13، مقطعا مصورا زعمت من خلاله أنه لشاب فلسطيني تسلل من مدخل المستوطنة، في محاولة لقتل المصلين داخل أحد المعابد في المستوطنة الإسرائيلية، ولكنه لم ينجح في ذلك، كون أحد المستوطنين قد أرداه قتيلا.