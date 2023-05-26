هنجملها تضع استراتيجية عملها خلال المرحلة المقبلة لزراعة 450 ألف شجرة وشتلة

عقدت مؤسسة هنجملها للتنمية المستدامة اجتماعا تنسيقا لوضع الخطة الاستراتيجية للعمل في المرحلة القادمة لدعم المبادرات الرئاسية، ومبادرة 100 مليون شجرة مثمرة، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية في ملف تغير المناخ، للحد من مخاطر الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية ، ومكافحة فقر الغذاء ، والحفاظ علي رقعة المياه ، وزيادة الرقعة الخضراء ونماء الوعي البيئي والحصول علي أكسجين نقي ، وتشغيل الايدي العاملة عن طريق زراعة ثمار أشجار جديدة وتوفير فرص عمل .

عقد الاجتماع برئاسة المهندس محمد قبضان منسق عام المؤسسة، ورئيس مجلس الأمناء، بحضور أعضاء المجلس ، والدكتور محمد سعفان وزير القوي العاملة السابق بصفته مستشارا عاما متطوعا للمؤسسة للإسهام دعم المبادرات الرئاسية.

في مستهل الاجتماع أكد محمد سعفان ، ضرورة تفعيل التجميل بالأشجار المثمرة لحماية البيئة ، مشيرا إلي أن هناك عوائد اجتماعية تستهدف الدولة المصرية من خلالها مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء ، فضلا عن امتصاص الملوثات والأدخنة مما ينعكس إيجابا على الصحة العامة للمواطنين، إضافة إلى العوائد البيئية والمتمثلة بشكل أساسي في خفض انبعاثات الاحتباس الحراري وتحسين نوعية الهواء .

كما أكد "سعفان "ضرورة الارتقاء بمؤسسة حنجملها للقيام بجميع أنشطتها التي تزيد علي الثلاثين نشاطا ، ومنها تقديم المساعدات الاجتماعية ، والخدمات التعليمية ، والتنمية الاقتصادية والصحية الثقافية والعلمية والدينية ، و رعاية الشيخوخة.

ومن جانبه قال قبطان : إن المؤسسة قامت بزراعة الأشجار المثمرة في 22 محافظة بنحو 90 ألف شجرة سنويا ، مستهدفة أن تصل إلي 450 ألف شجرة وشتلة خلال الفترة من 2022 إلي 2026 ، مشيرا إلي أن المؤسسة تقوم بتطوير جميع جوانبها، مؤكدا أن كل الرموز الوطنية تشارك في دعم جميع المبادرات الرئاسية.

1111

4444

77

88

99

111

222

333

444

555

666

777

10

11

13