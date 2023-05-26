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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير لـ واشنطن.. إجراء عاجل من موسكو ردا على تصريحات سوليفان

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية

استدعت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، كبار الدبلوماسيين الأمريكيين لدى موسكو، احتجاجا على تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، بشأن الضربات على روسيا.

 

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، حذرت وزارة الخارجية، في بيان لها، من أنه: "لقد حان الوقت لواشنطن لتعلم أن أي شكل من أشكال العدوان ضد روسيا سيكون له رد حاسم".

وأوضحت الوزارة أن سوليفان، على حد قوله، وافق على ضربات القوات المسلحة الأوكرانية على الأراضي الروسية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم ومقاطعة بيلجورود.

وقالت وزارة الخارجية: "أكد الجانب الروسي أن الأعمال العدائية للولايات المتحدة، التي أصبحت منذ فترة طويلة طرفا في الصراع، قد أغرقت العلاقات الروسية الأمريكية في أزمة عميقة وخطيرة، محفوفة بعواقب لا يمكن التنبؤ بها".

وأضافت: ""نشدد على أن تأكيدات المسؤولين الأمريكيين بأن الولايات المتحدة لا تشجع على مثل هذه الهجمات على روسيا هي محض نفاق وكذب، بالنظر إلى الأدلة المادية المباشرة على استخدام القوات المسلحة الأوكرانية للأسلحة والمعدات التي قدمها (البنتاغون) في التحضير لأعمال إرهابية وتنفيذها من قبل مسلحين أوكرانيين".

قال سوليفان، يوم الأحد الماضي، إن واشنطن لا تسمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الغربية لضرب الأراضي الروسية، لكن شبه جزيرة القرم ليست أرض روسية.

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