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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى : تطبيق استراتيجية الدولة للاستفادة من الثروات المعدنية والمواد الخام بات ضرورة

النائب خالد بدوي
النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب

أكد النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصانع الكوارتز التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أمس بالعين السخنة، خطوة على الطريق الصحيح لتطبيق استراتيجية الدولة فى الاستفادة من الثروات المعدنية والمواد الخام التي تمتلكها والذي بات ضروريا فى ظل الأزمات العالمية الراهنة.


وأضاف "بدوي" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الكوارتز جزء أصيل من كثير من الصناعات العالمية، خاصة تلك التي ترتبط بالتكنولوجيا والرقائق الإلكترونية والسيارات، موضحا أنه الأول فى أفريقيا والشرق الأوسط لصناعة الكوارتز.

وأوضح يعد الكوارتز عنصرًا أساسيًّا في صناعة الخلايا الشمسية التي تعتبر واحدة من أهم الصناعات حاليا، فى ظل توجه العالم نحو الطاقة النظيفة .

وأشار عضو مجلس النواب، إلي دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الاستثمار فى قطاع التعدين واستغلال الفرص المتاحة، والتي شدد خلالها على إزالة المعوقات أمام الاستثمارات فى قطاع البترول بما يحقق الاستفادة من المواد الخام المتوفرة فى قطاع التعدين.

الكوارتز السيارات الاستثمار الرئيس عبد الفتاح السيسي الخلايا الشمسية المواد الخام

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