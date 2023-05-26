دعوة عامة.. بيان عاجل من الدفاع السودانية بشأن تسليح المتقاعدين

دعا وزير الدفاع السوداني الفريق ركن ياسين إبراهيم ياسين، المتقاعدين من منتسبي القوات المسلحة السودانية وكل القادرين على حمل السلاح للتوجه إلى القيادة العسكرية لتسليحهم، حسبما ذكرت “سبوتنيك”.

وقال وزير الدفاع السودانى في بيان: "قوات التمرد تمادت في إذلال رموز الدولة من الأدباء والصحفيين والقضاة والأطباء، ومطاردة وتوقيف متقاعدي القوات النظامية".

وأضاف البيان: "وعليه فإننا نوجه نداءنا لمتقاعدي القوات المسلحة من ضباط وضباط صف وجنود وكل القادرين على حمل السلاح بالتوجه إلى أقرب قيادة عسكرية لتسليحهم تأمينا لأنفسهم وحرماتهم وجيرانهم ولحماية أعراضهم والعمل وفق خطط هذه المناطق".

وأعلنت القوات المسلحة السودانية على فيسبوك ،اليوم الجمعة، عن إقتحام قوات الدعم السريع لإستراحات مستشفى جوانا أمل للأطفال مرضى السرطان.

وقال البيان: "تلقينا بكل الأسف نبأ اقتحام قوة من الدعم السريع فجر اليوم لمباني إستراحة جوانا أمل 1 بالخرطوم (المعمورة)" وأطلقوا النيران أعتدوا على الخزن المستشفى وفتحها ونهب مابها وكذلك نهب مصاريف المشرفين بعد ارهابهم، وقاموا بكسر دواليب الأطفال المرافقين بالغرف وبعثرة محتوياتها، بحسب بيان الجيش السوداني.