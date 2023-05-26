ثاني هدّافي الدوري | ناقد رياضي يصدم جماهير الكرة بغياب هذا النجم

أشاد الناقد الرياضي أحمد شاكر بمستوى محمد حمدي زكي هداف نادي أسوان وثاني هدافي الدوري المصري لهذا الموسم.



وقال شاكر عبر تصريحاته لقناة صدى البلد: في بداية انضمام محمد حمدي زكي لأسوان تحدث الجميع على أن اللاعب أصبح لا يملك ما يقدمه.



وأردف: في ذلك الوقت راهن هيثم عرابي المدير الرياضي السابق لتماسيح النيل على تألق حمدي زكي.



وتابع ، محمد حمدي زكي الآن ثاني هدافي الدوري المصري ويقدم عروضا قوية مع أسوان ولن يستمر مع تماسيح النيل الموسم المقبل وسوف تنهال عليه العروض.

وانتقل بالحديث عن أحمد الشيخ قائلا: اللاعب يقدم عروضًا جيدة مؤخرا مع نادي بريبرام التشيكي، ويمتلك عرضا قويا من أحد أندية الدرجة الأولى لنفس الدوري.



واختتم، أحمد الشيخ لن يعود للدوري المصري الفترة المقبلة.