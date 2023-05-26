الأمم المتحدة تكرم مصر لدورها في حفظ السلام والأمن الدوليين

أكد السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك اعتزازه بتكريم مصر في إطار الاحتفال السنوي الذي نظمته الأمم المتحدة بنيويورك لتخليد دور حفظة السلام ، تزامناً مع الذكرى الـ 75 لعمليات حفظ السلام الأممية.

وأشار المندوب الدائم لمصر - في بيان نشرته وزارة الخارجية اليوم الجمعة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - إلى تقدير السكرتير العام للأمم المتحدة الخاص لمصر على دورها الأساسي وعلى مساهمتها المقدرة بقوات حفظ السلام في كبرى البعثات التابعة للأمم المتحدة، حيث شارك أكثر من 30 ألف مصري على مدار عشرات السنين منذ أول مشاركة في عملية حفظ السلام بالكونغو 1960 ، حيث جاء الاحتفال والميدالية التي تلقتها مصر اليوم لتوفر فرصة لتجديد التزام مصر بمواصلة العطاء والإسهام في المنظومة الأممية لحفظ السلام، امتداداً للتضحيات النبيلة التي قدمتها القوات العسكرية والشرطية المصرية وهم يؤدون واجبهم المشرف من أجل إحلال السلم والأمن الدوليين على مدار العقود الماضية.

وتلقى السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك ، التهاني على تكريم مصر، خلال الاحتفالية بحضور السكرتير العام للأمم المتحدة ووكيل السكرتير العام لحفظ السلام ووكيل السكرتير العام للدعم العملياتي، والمندوبين الدائمين والمستشارين العسكريين المعتمدين لدى الأمم المتحدة بنيويورك.

وتعد مصر من مؤسسي المنظومة الأممية لحفظ السلام منذ أول بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، حيث تعتز مصر بكونها حالياً سادس أكبر الدول المساهمة بقوات عسكرية وشرطية في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وحرصها الدائم على دعم المكونات العسكرية والشرطية والمدنية بتوفير أفضل الكوادر المصرية التي تساهم في إعلاء السلام تحت راية الأمم المتحدة.