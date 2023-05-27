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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خسائر أسبوعية جماعية لأسواق الخليج .. والمؤشر السبعيني المصري يحقق أعلى إغلاق

صدى البلد

تراجع مؤشر السوق الرئيسي بالبورصة السعودية  بنحو 0.5%،  مسجلاً خامس انخفاض يومي على التوالي وأدنى إغلاق له في 3 أسابيع وسط سيولة ضعيفة نسبياً بلغت نحو 5 مليارات ريال.

وجاء الضغط بشكل رئيسي من تراجع سهم مصرف الراجحي 0.7% إلى أدنى مستوياته في شهرين بالإضافة إلى انخفاض سهم stc بنحو 2.4%.
كما انخفض سهم أرامكو بنسبة 0.3% متراجعاً للجلسة الرابعة على التوالي بالتزامن مع التراجعات الحادة لأسعار النفط في يوم الخميس.

وعلى مدار الأسبوع، تراجع مؤشر السوق الرئيسية بنحو 1.4% مسجلاً أكبر خسارة يومية له في أكثر من شهرين.

وتأثر السوق السعودي بانخفاض المؤشرات العالمية بعد تعثر المفاوضات حول سقف الدين الأمريكي على معنويات المستثمرين.
ووصلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى طريق مسدود مع أعضاء الكونجرس عن الحزب الجمهوري بشأن رفع سقف الديون البالغة 31.4 تريليون دولار. 
كما وضعت وكالة Fitch أمس الأربعاء التصنيف الائتماني للولايات المتحدة تحت المراقبة لخفض محتمل.

 

بورصة مصر: 
أغلقت المؤشرات المصرية على تباين في جلسة الخميس وسط سيولة بلغت 1.65 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.3% أي ما يعادل نحو 47 نقطة بقيادة سهم التجاري الدولي الذي تراجع بنسبة 0.4% بالإضافة إلى انخفاض سهم الشرقية للدخان بنحو 1.9%.

بينما ارتفع المؤشر السبعيني بنحو 0.6% مسجلاً خامس ارتفاع يومي على التوالي ليغلق فوق مستويات 3100 نقطة للمرة الأولى في تاريخه.

وأظهرت البيانات تسجيل العرب والأجانب صافي بيع بقيمة 56 و24 مليون جنيه على التوالي مقابل صافي شراء للمصريين بقيمة 80 مليون جنيه.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع المؤشر الثلاثيني بنحو 1.8% بعد 3 أسابيع متتالية من الخسائر ، في حين ارتفع المؤشر السبعيني بنسبة 4.7% محققاً أعلى مكاسب أسبوعية في 7 أسابيع.

 

الأسواق الخليجية الأخرى:
تراجع المؤشر العام لبورصة قطر بنحو 0.7% في جلسة الخميس مسجلاً رابع تراجع يومي على التوالي متأثراً بتراجع سهم صناعات قطر 2.1%.
وعلى مدار الأسبوع، انخفض المؤشر القطري بنحو 1.8% مسجلاً ثاني خسائر أسبوعية على التوالي.

بينما ارتفع مؤشر الكويت الأول بنسبة طفيفة بلغت 0.2% بعد 3 جلسات متتالية من الانخفاض بدعم من ارتفاع سهمي بيتك وزين بنسبة 0.3% و0.4% على التوالي.
وعلى مدار الأسبوع، انخفض المؤشر الأول بنحو 0.5% مسجلاً رابع خسائر أسبوعية على التوالي.

وسجلت الأسواق الإماراتية انخفاضاً جماعياً مع تراجع مؤشر سوق دبي بنحو 0.1% بضغط من انخفاض سهم ديوا بنحو 2%،
كما هبط مؤشر فوتسي أبوظبي بنحو 0.7% مسجلاً أدنى إغلاق له في 10 أشهر بضغط من انخفاض سهمي اتصالات وألفا ظبي بنسبة 1.1% و1.9% على التوالي.

التجاري الدولي البورصة السعودية التصنيف الائتماني البورصة التراجع الشرقية للدخان السوق الرئيسي

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