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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

12 مفقودًا .. مصرع 3 أشخاص في غرق قارب قبالة السواحل اليونانية

صدى البلد

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم و12 آخرون في عداد المفقودين اليوم الجمعة، بعد غرق قارب يقل مهاجرين قبالة جزيرة ميكونوس يونانية.

وأفادت خفر السواحل اليونانية في بيان رسمي:" جهود البحث أسفرت عن العثور على جثث رجل وامرأتين بعد انقلاب القارب في بحر إيجة قبالة ميكونوس، وأن أربع سفن تابعة لخفر السواحل اليونانية وثلاث طائرات مروحية شاركت في مهمة البحث عن المفقودين".

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معظم المهاجرين يعبرون في قوارب مطاطية إلى الجزر اليونانية وهي رحلة قصيرة محفوفة بالمخاطر أودت بحياة الآلاف من قبل خلال تلك الرحلات.

كشف الحرس الوطني التونسي يوم الخميس، عن إلقاء القبض على منظّم عمليات هجرة غير قانونية صدرت بحقّه أحكام بالسجن لمدة 79 عامًا وكان وسيطًا في عملية هجرة قُتل فيها 20 تونسيًا إثر غرق مركبهم.

وذكر الحرس الوطني في بيان له عبر صفحته في فيسبوك إن "فريقًا مشتركًا بين الفرقة الأولى والثانية للاستعلام بإدارة الاستعلامات والأبحاث وفرقة الإرشاد البحري بصفاقس تمكّن من إلقاء القبض على منظّم عمليات اجتياز صادر في شأنه عدد 24 منشور تفتيش".

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