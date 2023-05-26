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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تشكيلة مخدرات وأسلحة.. إحباط محاولتي تهريب في مطار القاهرة| صور

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكبة أجنبية بحوزتها كمية من الاسلحه البيضاء، وراكب أجنبي ايضا بحوزته كمية متنوعة من المخدرات وسلاح ابيض.

المحاولة الأولى اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط السعودية القادمة من الرياض استوقف إسلام ماهر مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي انكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

 وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد جمال الدين محمد مأمور الجمرك و محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معتمة داخل حقائب الراكبة، قام ياسر محمد إبراهيم مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف سامي نبيل سامي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط كمية من الاسلحه البيضاء، قام احمد حسن الحكش مدير الجمرك بتكليف لجنة لجرد وتوصيف المضبوطات التي بلغ عددهم ١٠ اسلحة بيضاء، افاد تقرير ادارة الحماية المدنية بالمطار بانهم ١٠ مطواة تسعة منهم داخل جراب والعاشرة بدون علبة، محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤.

والحالة الثانية كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط السعودية القادمة من جدة حيث استوقف خالد حسام الديب مأمور اللجنة الجمركية أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد عبد العليم مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل حقائب الراكب، قام عمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف شيرين كمال الدين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط كمية من متنوعة من المخدرات وسلاح ابيض، قام احمد حسن الحكش مدير الجمرك بتكليف لجنة لجرد ووزن وتحريز المضبوطات والتي بلغ عددها قطعة تزن ٣٠ جرام من نبات الماريجوانا داخل برطمان زجاجي و ١٣ كبسولة بداخلهم زيت الماريجوانا و ٣ زجاجات بداخلهم زيت الماريجوانا السائل وخزان "تانك" وشيشه إلكترونية بهم نفس المخدر و ٢ مطحنة تستخدم في تعاطي المخدرات، و مطواة ذات نصل معدني حاد افاد تقرير ادارة الحماية المدنية بالمطار بانه محظور حيازته طبقا للقانون سالف الذكر.

أمر صبحي ربيع جابر مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٤٨ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكبة وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٥٠  لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب وذلك بعد العرض علي كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتم احالة الراكبة والراكب للنيابة المختصة. 

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