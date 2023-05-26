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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

2000 وجبة | عمل خيري كبير في جمعة الصلاة على النبي بالغربية

فاعل خير بطنطا
فاعل خير بطنطا

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم استمرار فعاليات توزيع 2000 وجبه أطلقها أحد فاعلي الخير دعما للفقراء والأسر الأكثر احتياجا عقب الانتهاء من أداء صلاة الجمعة بساحة المسجد الاحمدي وسط أجواء من الفرحة والسعادة عقب أداء الصلاة علي خاتم المرسلين.

كما حرص فاعل الخير علي توزيع نحو 600 وجبه علي المشايخ بساحة المسجد الاحمدية.


 أدى الآلاف من المصلين صلاة الجمعة وعقبها أداء وذكر الصلاة على النبي خير الأنام وخاتم المرسلين سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - لمدة خمس دقائق.

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وكان فضيلة الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالغربية ولفيف من الأئمة والدعاة شاركوا الأسر والعائلات في أداء ذكر الصلاة علي سيدنا محمد وسط أجواء من الفرحة والسعادة والرضا علي وجوه كافة المشاركين .

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IMG_٢٠٢٣٠٥٢٦_١٩١٦٥٩
IMG_٢٠٢٣٠٥٢٦_١٩١٦٤٩
IMG_٢٠٢٣٠٥٢٦_١٩١٦٤٩
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