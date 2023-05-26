بيان شديد اللهجة من فلسطين بسبب انتهاكات قوات الاحتلال

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، إقدام مستوطنين على جريمة قتل شاب فلسطيني في بلدة الظاهرية جنوب الخليل بالضفة الغربية.



وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان :"إقدام مستوطنين اليوم بحماية من قوات الاحتلال بالاعتداء على الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومزروعاتهم، شرق رام الله؛مما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين، وإحراق 5 مركبات فلسطينية ومحاصيل زراعية، يأتي في سياق الجرائم المستمرة التي ينفذها هؤلاء بحماية من قوات الاحتلال" .

وأضافت الخارجية الفلسطينية إن قوات الاحتلال تواصل حصارها لقرية المغير شرق رام الله، للأسبوع الثاني على التوالي.

وطالبت فلسطين المجتمع الدولي بالتدخل العاجل؛ لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.