بأسلوب المغافلة.. حبس لص الهواتف المحمولة بالقاهرة

قررت نيابة الموسكي الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة".

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط ( شخص – له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الموسكى ، وبحوزته (عدد 4 هواتف محمولة مجهولة المصدر).

وبمناقشته عن سبب حيازته للمضبوطات إعترف بقيامه بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" وإعترف بإرتكابه (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.