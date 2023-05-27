أخبار التعليم| رد فعل أستاذ جامعي بعد تكريمه من طلاب هندسة القاهرة.. تمريض القاهرة: منع دخول الطلاب لجان الامتحانات بالساعة الذكية.. وزير التعليم العالي يتفقد شركة انطلاق

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

الخشت يطرح رؤى فكرية معاصرة عن الدولة الوطنية والأمن القومى

ألقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، محاضرة كاشفة لرؤى فكرية معاصرة حول بناء الدولة الوطنية وارتباطها بتأسيس خطاب دينى جديد، وذلك في ندوة بمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب بعنوان "الدولة الوطنية وتجديد الخطاب الديني"، بحضور نخبة من كبار الأكاديميين والمثقفين الإماراتيين، وبعض رؤساء الجامعات الإماراتية، وأدار الندوة الدكتور رضوان السيد.

الذكاء الاصطناعي | عميد حاسبات حلوان يحاضر في معرض أبوظبي للكتاب

يحاضر اليوم الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان، في معرِض أبوظبي الدولي للكتاب 2023 في دورته الثانية والثلاثين، الذي يقام في الفترة من 22 إلى 28 مايو الجاري على أرض المعارض في العاصمة الإماراتية أبوظبي في موضوع مستقبل الذكاء الاصطناعي في نشر المحتوى تماشيا مع الثورة التكنولوجية العالمية في مجال النشر الإليكتروني.

جائزتي الأكبر| رد فعل أستاذ جامعي بعد تكريمه من طلاب هندسة القاهرة... شاهد

قام طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة، بتكريم الدكتور محيى سعد منصور على مجهوده معهم خلال السنة الدراسية، وهو واحد من ضمن قائمة ستانفورد لأفضل ٢٪؜ من علماء العالم.

وزير التعليم العالي يتفقد شركة انطلاق بجامعة المنصورة ويشيد بأعمال التحول الرقمي

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تُولى اهتمامًا كبيرًا بمحور التحول الرقمي في مجال التعليم العالي، والذي شهد تحولًا كبيرًا، حيث تؤدي التقنيات الرقمية إلى تعزيز القدرات البحثية لمؤسسات التعليم العالي من خلال تمكين الباحثين من الوصول إلى البيانات وتحليلها، والتعاون مع الزملاء عن بُعد، واستخدام الأدوات والبرامج المتطورة، والمساعدة في أتمتة المهام الإدارية الروتينية ومساعدة أعضاء هيئة التدريس والموظفين على التركيز على الأنشطة الاستراتيجية، فضلًا عن تزويد الطلاب بتجربة تعليمية أكثر جاذبية مثل عمليات المُحاكاة عبر الإنترنت والمُختبرات الافتراضية ومحتوى الوسائط المتعددة، كما يمكن أن توفر الأدوات الرقمية بيانات لحظية عن المستوى الفعلي للطلاب واهتماماتهم مما يُساعدهم على تحديد المجالات التي يحتاجون فيها إلى دعم إضافي، وكذلك تمكين الباحثين والمعلمين من التواصل مع أقرانهم في جميع أنحاء العالم، وتبادل المعرفة والتعاون في المشروعات البحثية.

مركز جامعة القاهرة للغات يقدم دورات تدريبية للأطفال

أعلن مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة، عن بدء دورات المدارس للأطفال من عمر 6 إلى 13 سنة، حيث ستتاح فرصة للأطفال لتحسين مستواهم في اللغة الإنجليزية كما سيتم تقديم شهادات للطلاب الذين يكملون الدورات بنجاح.

تمريض القاهرة: منع دخول الطلاب لجان الامتحانات بالساعة الذكية

أعلنت كلية التمريض جامعة القاهرة عددا من التعليمات الهامة للطلاب، والتي يجب عليهم الالتزام بها أثناء امتحانات الفصل الدراسي الثاني نهاية العام الجامعى 2022/2023.

تجارة القاهرة تعلن عن موعد امتحانات المواد الإضافية .. تفاصيل

أعلن الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة جامعة القاهرة ، عن موعد امتحان المواد الإضافية للعام الدراسى 2022-2023 .