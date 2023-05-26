رسمياً .. بدء تسريح مقاتلين إقليم تيجراي

بدأ اليوم الجمعة تسريح قوات التمرد في إقليم تيجراي، وذلك تطبيقاً لمرحلة جديدة من اتفاق السلام الذي تم توقيعه بين الحكومة الإثيوبية وسلطات المتمردين، بحسب وسائل إعلام قريبة محلية.

وأفادت محطة "تيغراي تي في"، بأن عملية تسريح قوات الدفاع عن تيجراي بصدد الانطلاق وسيتم نقل المقاتلين إلى مواقع أخرى، وذلك اعتبارًا من اليوم، وذلك نقلاً عن "بعثة الاتحاد الأفريقي للرصد والتحقق والامتثال" المكلّفة الإشراف على تطبيق الاتفاق المبرم في بريتوريا.



و أفادت محطة "فانا بي سي" أن المرحلة الأولى من برنامج إعادة دمج وتأهيل المقاتلين السابقين" في تيجراي انطلقت رسمياً الجمعة في ضواحي ميكيلي، العاصمة الإقليمية لتيجراي، في حضور بعثة الاتحاد الأفريقي للرصد والتحقق والامتثال.



وأضافت المحطة "فانا بي سي" نقلاً عن الجنرال ديربي ميكوريا، نائب رئيس المفوضية الوطنية أن المقاتلين اغتنموا الفرصة التي يتيحها هذا السلام من أجل تغيير حياتكم والمشاركة في تنمية المنطقة".



ووقّعت السلطات الإقليمية في تيجراي والحكومة الإثيوبية في بريتوريا اتفاقاً وضع حداً للأعمال العدائية، وذلك بعد حرب وحشية استمرّت عامين وأوقعت مئات آلاف القتلى.