أفاد نبأ عاجل نقلته وكالة رويترز للأنباء ، أن الجيش السوداني صادر أسلحة مهربة قادمة من دولة أجنبية.

وجاء في النبأ العاجل من رويترز: الجيش السوداني يعلن مصادرة أسلحة مهربة قادمة من دولة أجنبية عبر البحر الأحمر”.

وكانت أعلنت القوات المسلحة السودانية على فيسبوك ،اليوم الجمعة، عن إقتحام قوات الدعم السريع لإستراحات مستشفى جوانا أمل للأطفال مرضى السرطان.

وقال البيان: "تلقينا بكل الأسف نبأ اقتحام قوة من الدعم السريع فجر اليوم لمباني إستراحة جوانا أمل 1 بالخرطوم (المعمورة)" وأطلقوا النيران أعتدوا على الخزن المستشفى وفتحها ونهب مابها وكذلك نهب مصاريف المشرفين بعد ارهابهم، وقاموا بكسر دواليب الأطفال المرافقين بالغرف وبعثرة محتوياتها، بحسب بيان الجيش السوداني.