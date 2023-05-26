"الإرهاب.. معوق رئيس للتنمية المستدامة" ندوة بالدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة

نظمت كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة ندوة تحت بعنوان "الإرهاب: معوق رئيس للتنمية المستدامة في أفريقيا"، بالتزامن مع احتفال الكلية بيوم أفريقيا .

ومن جانبه ، قال الدكتور عطية الطنطاوي عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا، إن الندوة ناقشت عددا من الموضوعات المهمة خلال 3 جلسات من بينها: انتشار التنظيمات الإرهابية والمتطرفة على الساحة الأفريقية، وواقع التنظيمات الإرهابية في أفريقيا وجهود مكافحته، والعمل الأفريقي المشترك لمكافحة الإرهاب والتحديات التي تواجهه، وواقع التنظيمات الإرهابية في إقليم الساحل الأفريقي، ودور التعليم في مقاومة الإرهاب في أفريقيا.

كما أضاف عميد الكلية ، على أن الكلية تحرص على الاحتفال سنويًا بيوم أفريقيا، والذي يمثل يوم الحرية الأفريقي في ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، والتي تعرف الآن باسم الاتحاد الأفريقي.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تهتم بالملف الأفريقي، وتدعم دور مصر الريادي في القارة الأفريقية، من خلال كلية الدراسات الأفريقية العليا بالجامعة والتي تعد صرحًا مصريًا رائدًا في كافة التخصصات والشؤون الأفريقية، وتوظيف خبراتها وإمكاناتها البحثية والخدمية، وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بأفريقيا باعتبارها بيت خبرة أفريقية، بالإضافة إلى تعميق المعرفة بالشؤون الأفريقية، ودفع وتوثيق العلاقات المصرية والعربية مع أفريقيا.