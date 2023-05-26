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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط راكب بحوزته 550 قرصا مخدرا بمطار القاهرة| صور

صورة من الظبطية
صورة من الظبطية

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، راكبا مصريا بحوزته كمية من الشرائط الدوائية لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات. 

وتبين إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران العربية القادمة من بيرجامو، استوقف أيمن علي الديب مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمد حميدة مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، فقام النوبي شحتو مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم 1 بمبني الركاب رقم 1 بتكليف حاتم الضيف وكريم غريب مأمورا الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن ضبط كمية شرائط لعقاقير كونترمال ولاريكا وبريجابالين المخدرة، وبتفتيش الراكب ذاتيا عثر علي عدة شرائط اخري لنفس العقاقير المدرجة بجداول المخدرات.

وقام عبد الفتاح دويدار مدير الجمرك، بتكليف لجنة مكونة من حاتم الضيف ومحمد سمير محمد مأمورا الجمرك في وجود علي فهمي من إدارة الامن الجمركي، لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغت ٥٥٠ قرص من العقاقير.

وأمر عبد الفتاح دويدار مدير الإدارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٣٩ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب وذلك بعد العرض علي زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ١ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتم إحالة الراكب للنيابة المختصة.

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