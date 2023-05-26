ألمانيا ترسل أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" لتأمين إجتماع الناتو

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الجمعة، أنها ستحرك أنظمة الدفاع الجوي ”باتريوت” من سلوفاكيا إلى ليتواني، وذلك لتأمين إجتماع الناتو التي ستستضيفها الدولة الواقعة في منطقة البلطيق في يوليوالقادم.



وتعتزم ألمانيا توفير الأصول البرية والجوية والبحرية لتأمين قمة قادة الناتو في فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو بطلب من الحلف، وفقا للبيان الذي أصدرته وزراة الدفاع.

ولم تعرض الدفاع الألمانية تفاصيل، لكنها أعلنت، أنها ستنشر وحدات موجودة حاليا بالجناح الشرقي للناتو أو تلك التي بإمكانها العمل من ألمانيا، وأضافت، أن وحدات باتريوت الموجودة حاليا في سلوفاكيا، بالإضافة إلى مواد الدعم الموجودة الآن في بولندا ستنقل إلى ليتوانيا، ما يضع حدا لنشر أنظمة باتريوت الألمانية في سلوفاكيا، الذي بدأ بعد وقت قصير من غزو روسيا لأوكرانيا العام الماضي.



وأوضحت وزارة الدفاع أن ألمانيا ستستمر في دعم حليفة الناتو سلوفاكيا، جارة أوكرانيا، برادارات مراقبة جوية إضافية، وعرض تقديم دعم من القوات الجوية في مراقبة مجالها الجوي.