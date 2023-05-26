تصعيد خطير..أوكرانيا تطلق صواريخ علي ماربوبول

أطلقت القوات الأوكرانية، اليوم الجمعة، صاروخين بعيدي المدى تجاه مدينة ماريوبول، حسبما اعلنت وسائل إعلام روسية.

وذكرت قناة روسيا اليوم: “حوالي الساعة 20:10 بالتوقيت المحلي، أطلقت القوات الأوكرانية، صاروخين بعيدي المدى نحو شمالي غرب مدينة ماريوبول”.

ووفقًا لمصادر محلية في المدينة، سمعت انفجارات في محيط مصنع آزوفستال.

وكان قد أكد وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف التزام موسكو بحل النزاع الأوكراني بالطرق السياسية والدبلوماسية، وأشار إلى العقبات الخطيرة التي وضعتها كييف والغرب أمام استئناف محادثات السلام.

وأعرب لافروف خلال لقاء الممثل الصيني الخاص لشؤون أوراسيا، لي هوي، عن امتنانه لبكين على موقفها المتوازن بشأن الأزمة الأوكرانية، مشيدا باستعداد الصين للعب دور إيجابي في التسوية.

وأضاف بيان الخارجية الروسية الذي صدر اليوم الجمعة : "جرى تبادل لوجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا وآفاق حل النزاع.. وأعرب لافروف عن امتنانه للجانب الصيني على موقفه المتوازن من الأزمة الأوكرانية، وأعرب عن تقديره الشديد لاستعداد بكين للعب دور إيجابي في تسويتها".