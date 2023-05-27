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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

16.4 مليون جنيه مشتريات العرب بالبورصة الأسبوع الماضي

صدى البلد

سجل المستثمرون الأجانب بالبورصة المصرية صافي مبيعات خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة بلغت نحو 74,5 مليون جنيه، في حين اتجهت تعاملات العرب نحو الشراء بقيمة 16,4 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات وخلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 13 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة عند 1.105 تريليون جنيه، مقابل 1.092 تريليون جنبه مرتفعا بنسبة 1.2 %.

وأغلق مؤشر إيجي إكس 30 عند 17.043 نقطة، مرتفعا بنحو 1.78%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI صعودا بنسبة 4.72% مغلقا الفترة عند 3101.92 نقطة.

كما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 1.96% مغلقا الفترة عند 2791.5 نقطة، وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped، سجل ارتفاعا بنحو 1.64% مغلقا عند 20.354 نقطة، وحقق مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 3.75 % مغلقا الفترة عند 4665 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 9.5 مليار جنيه وكمية التداول نحو 3.906 مليون ورقة منفذة على 358 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 22.4 مليار وكمية تداول 2864 مليون ورقة منفذة على 379 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 98.51 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 1.49% خلال الأسبوع.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 88.7% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على 4.7% والعرب على 6.6% و ذلك بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 74.5 مليون جنيه، قصد العرب الشراء بقيمة 16.4 مليونًا، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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