في انتظار مولد حفيده .. مقتل مصري برصاص العصابات في نيويورك الأمريكية| فيديو

لقي مواطن مصري مصرعه برصاصة طائشة أثناء وقوفه خارج مطعم نجله في مانهاتن بنيويورك الأمريكية.

وقالت سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة إن المواطن المصري رضا جرجس، والبالغ من العمر 66 عاما، أصيب برصاصة طائشة في مدينة مانهاتن الأمريكية.

وذكرت السلطات الأمريكية أن المواطن المصري كان في زيارة لنجله وزوجته الحامل بالولايات المتحدة، وتفاجئ أثناء تواجده خارج مطعم نجله برصاصة في خلال حديثه في الهاتف.

ورجحت سلطات إنفاذ القانون الأمريكية أن يكون سبب الإصابة هي رصاصة طائشة جاءت نتيجة لتبادل إطلاق نار بين إحدى العصابات بالمدينة.

وأفادت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أن الرصاص جاء من سيارة دفع رباعي رمادية داكنة، من المحتمل أن تكون أودي مع لوحات نيوجيرسي، وقال رجال الشرطة إنه بعد إطلاق النار، فر السائق من مكان الحادث متجهًا جنوبا في برودواي.

وتابعت أن نجل الضحية، هاني جرجس، صاحب المتجر، لم يكن موجودًا في ذلك الوقت.

يُظهر مقطع فيديو حصلت عليه صحيفة واشنطن بوست مجموعة من المراهقين الذين كانوا يتسكعون قبل إطلاق النار، يركضون إلى المتجر بحثًا عن الأمان قبل أن يسقط جرجس على الأرض، مع زوجة ابنه المذعورة.