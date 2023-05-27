قبل الانتخابات بيوم.. كيليتشدار يتهم السلطات التركية بعرقلة خوضه الجولة الثانية وتحذير لأردوغان

اتهم مرشح الرئاسة التركية كمال كيليتشدار أوغلو السلطات التركية بحظر تمكينه من إرسال رسائل SMS إلى وسائل الإعلام، وذلك قبل الجولة الثانية للانتخابات المقرّرة يوم 28 مايو الجاري.

وكتب كيليتشدار أوغلو اليوم الجمعة في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "تقوم شركات الاتصالات بعدم تمكيني من إرسال الرسائل النصية القصيرة إلى الصحفيين، لقد تم حظري بصورة كاملة".



ووجه رسالة إلي أردوغان قائلا : "أردوغان .. هل تحاول منعي من المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات؟".

وكان قد رفع مرشح قوى المعارضة للانتخابات الرئاسية التركية، كمال كيليتشدار أوغلو، دعوى قضائية ضد الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان، وذلك بسبب فيديو دعائي يتهمه بالارتباط بحزب العمال الكردستاني.

وأعلن جلال تشيليك، محامي كيليتشدار أوغلو، اليوم الأربعاء، أن الدعوى القضائية تطالب أردوغان بدفع تعويضات بقيمة مليون ليرة تركية، وذلك بسبب استخدامه "فيديو مفبرك" في حملته الانتخابية، حسبما أفادت"أر تي".

وجاء في الفيديو الدعائي لحملة رجب طيب أردوغان، اتهامه لكيليتشدار أوغلو بأنه يحظى بدعم حزب العمال الكردستاني المدرج على قائمة "التنظيمات الإرهابية" في تركيا.