عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل الانتخابات بيوم.. كيليتشدار يتهم السلطات التركية بعرقلة خوضه الجولة الثانية وتحذير لأردوغان

صدى البلد

اتهم مرشح الرئاسة التركية كمال كيليتشدار أوغلو السلطات التركية بحظر تمكينه من إرسال رسائل SMS إلى وسائل الإعلام، وذلك قبل الجولة الثانية للانتخابات المقرّرة يوم 28 مايو الجاري.

وكتب كيليتشدار أوغلو اليوم الجمعة في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "تقوم شركات الاتصالات بعدم تمكيني من إرسال الرسائل النصية القصيرة إلى الصحفيين، لقد تم حظري بصورة كاملة".


ووجه رسالة إلي أردوغان قائلا : "أردوغان .. هل تحاول منعي من المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات؟".

كيليتشدار أوغلو يرفع دعوى قضائية على أردوغان ويطالبه بتعويض مليون ليرة.. ما السبب؟

وكان قد رفع مرشح قوى المعارضة للانتخابات الرئاسية التركية، كمال كيليتشدار أوغلو، دعوى قضائية ضد الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان، وذلك بسبب فيديو دعائي يتهمه بالارتباط بحزب العمال الكردستاني.

وأعلن جلال تشيليك، محامي كيليتشدار أوغلو، اليوم الأربعاء، أن الدعوى القضائية تطالب أردوغان بدفع تعويضات بقيمة مليون ليرة تركية، وذلك بسبب استخدامه "فيديو مفبرك" في حملته الانتخابية، حسبما أفادت"أر تي".

وجاء في الفيديو الدعائي لحملة رجب طيب أردوغان، اتهامه لكيليتشدار أوغلو بأنه يحظى بدعم حزب العمال الكردستاني المدرج على قائمة "التنظيمات الإرهابية" في تركيا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش

لهذا السبب.. نجم الزمالك السابق يطالب بـإيقاف أفشة مدى الحياة

مفاجأة صادمة.. نجم الزمالك يطلب فسخ تعاقده مع النادي

عودة شتوية قوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة| عاجل

خطفها وجردها من ملابسها.. “ديانا” سقطت ضحية لمريض الشهوة| حكاية جريمة في الساحل

ألفاظ خارجة .. تفاصيل صادمة في خناقة لقجع مع رئيس الكاف

من النهاردة هتاكل بروتين| طرح لحوم حية بـ 195 جنيها والبلدي بـ 220.. اشتريها من هنا

خطف ديانا.. اعترافات صادمة من فتاة الساحل بعد اعتداء خال صديقاتها عليها

ترشيحاتنا

رئيس أسوان يثير الجدل بشأن مصير نجم الزمالك

عمرو أديب يطالب الشركات والبنوك ورجال الأعمال برعاية أبطال مصر الرياضيين

قبل الانتخابات بيوم.. كيليتشدار يتهم السلطات التركية بعرقلة خوضه الجولة الثانية وتحذير لأردوغان

تعليق بركات على فوز الأهلي أمام طلائع الجيش وأداء مصطفى شوبير

الدلتا للسكر: نستقبل 21 ألف طن يوميا.. وإنتاجنا 2.3 مليون في الموسم.. فيديو

هل أجلت مصر دفع صفقات القمح ؟.. وزير المالية يوضح الحقيقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة الفنانة أحمد إبراهيم به.. مضاعفات خطيرة تنتج عن الشلل النصفي

لو بيفك منك فى الزيت.. طريقة عمل الجمبري المقلي

بعد هدفه في شباك طلائع الجيش.. سر الاحتفال الهستيري لـ قفشة إيه الحكاية؟

كيف تسيطر على الشعور بالجوع الكاذب ؟.. نصائح فعالة

فيديو

تفاصيل مثيرة حول فتح مقبرة ملكة جمال لبنان/ فيديو جراف

فرض رسوم ضريبية جديدة على هذه السلع والخدمات | تفاصيل

خطوبة البلوجر سارة محمد تتصدر الترند

شفاف ومخرم.. انتقادات لاذعة لـ الفنان أحمد سعد بسبب إطلالته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ