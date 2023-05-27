دعاء للزوج .. بالرزق والتوفيق وبدوام الصحة طول العمر

دعاء للزوج، يستحب للزوجة أن تدعوا لزوجها بكثرة، والدعاء من علامات المودة والسكينة وحب الزوجة لزوجها، وهو عبادة من أيسر العبادات، التي لا تستغرق وقتا كبيرا، ونصح العلماء بأهمية الدعاء للزوج لما له من أثر كبير على حياة الزوجين الذي يعم بالألفة والهدوء والسكينة على منزليهما، والدعاء الزوجة لزوجها بما يمتناه من رزق وخير، ونشير إلى أنه لم يرد نص بدعاء معين للزوج لكل باب الدعاء واسع وعلى الزوجة أن تدعوا بما تشاء.



دعاء للزوج إلهي يا من يقدر على حوائج السائلين، يا من يعلم ما في الضمير، يا منفّساً عن المكروبين، يا مفرجاً عن المغمومين، يا راحم الشيخ الكبير، ويا رازق الطفل الصغير، يا من لا يحتاج الى التفسير، أقرَّ عين زوجي بي وأقر عيني به، يا مجيب الدعوات.

- اللهمَ يا مؤلّف القلوب ألّف بين قلبي وقلب زوجي على محبّتك وطاعتك، اللهُمَّ اجعلني نوراً بين عينَيْ زوجي، اللهُمَّ ارزقني حبّه وارزقه حبّي، وارزقنا حبّ وجهك الكريم وطاعتك، اللهُمَّ اجعلني نوراً بين عينيه، اللهُمَّ اعصم قلبه عن المعاصي.

-اللهم بارك لزوجي في عقله وقلبه وروحه، وبارك اللهم له في علمه ودينه وخلقه اللهم اجعلني سببًا في عصمة زوجي من الزلل، وسببًا في إعفاف زوجي عن النساء، وارضه.

- اللهم عني ورضني يا رب عنه أسألك اللهم ألا تجعل زوجي يرى مني أي قبيح ولا يشمن مني إلا أطيب ريح.

-أسألك اللهم أن تجملني في عينه وتجمله في عيني اللهم احفظ بصر زوجي فلا يرى نساء غيري ولا يهوى إلا مرافقتي في حياته وبقائي معه حتى مماته اللهم لا تجعل للشر إلى حياتنا سبيلًا، واكفنا اللهم ما أهمنا وما يشغلنا وما يضرنا في الدين والدنيا.

- اللهُمَّ اجعله حنوناً عطوفاً حليماً رحيماً كريماً بماله وعواطفه، اللهُمَّ ارزقني معه التوفيق والسعادة والذرية الصالحة، اللهُمَّ اشرح صدور أهله لي، واشرح صدري لهم، وسدّدني اللهُمّ في كل أفعالي وأقوالي بحولك وقوتك اللهم اجعل قلب زوجي مشغولًا بي، وروحه معلقة بي ونفسه لا تهفُ إلا إلي ولا تشتاق إلا لرؤيتي ولقياي.

-اللهُمَّ اهدِ زوجي للإيمان، وثبّته عليه. اللهُمَّ أقرّ عيني بهداية زوجي وصلاحه وتقواه، اللهُمَّ أقرّ عيني بالذريّة الصالحة التي تدخل السعادة إلى قلوبنا، وارزقني برّه وطاعته.

-اللهم اصرف عني وعن زوجي حبيبي كل ما يكدر صفونا، وابعد عنه كل سوء يا ارحم الراحمين.

-اللهم إكتب لي ولزوجي حبيبي الهدى والتقى والتوفيق والسداد والرشاد والغنى والعفاف، يارب وفقه فإن من عندك التوفيق، وسهل أمره فإن منك التسهيل..اللهم ارزقني حنان الزوج و الولد ومالا حلالا بلا عدد وقراءة القران إلى الأبد.



دعاء للزوج بالرزق

دعاء للزوج بالرزق، يعتبر التعاون على الطاعات لكلا الزوجين من الأمور التي تعزز الحياة الكريمة بينهما، وسنة الدعاء من الأشياء التي تقوي اواصل المحبة بين الزوج وزوجته، وينعكس ذلك بالسعادة على البيت كله، ودعاء الزوجة لزوجها بالرزق والتوفيق خاصة إذا كان بظهر الغيب من الأمور المستحبة التي تعود بخير على المنزل كله لذا نصح لعلماء الزوجة المسلمة بأهمية الحرص على أداء الفرائض والدعاء لزوجها ، وفيما يلي كلمات دعاء للزوج بالرزق والتوفيق.

اللهم وارزقه من واسع فضلك يا رب العالمين جعل زوجي حبيباً حليماً كريماً هيّناً ليّناً معي، اللهُمَّ اجعله أباً لي في الحنان، وأخاً لي في الطّاعة.

-اللهُمَّ إنّي أدعوك بكرمك وجودك أن تحفظ لي زوجي، وترزقه الصحة والعافية، وأن تجعل الرزق له ميسّرًا حلالًا طيبًا، وأن تجعل تعبه من أجلنا في ميزان حسناته، ربّي إنّي أحببته ولا أرى للدنيا جمالًا دونه، فأدعوك ألّا تحرمني منه، وتجعله بجواري سنواتٍ لا تُعدّ، بحُبٍّ، وإخلاص، ومودةٍ، ورحمةٍ.

-اللهُمَّ أطل في عمر زوجي بالصحة والعافية، يا رب لقد منحني السعادة يومًا، فامنحه السعادة دهرًا، يارب، قد فتح لي باب الحب فافتح له أبواب رحمتك.

-ربِّ، إنك تعلم أن زوجي حبيبي وقرة عيني، فاحفظه لي وبارك في عمره وزدني حبًا له، يا ربّ إن كان يشكو وجعًا وحزنًا فكن له عونًا، وخفّف عنه مصائب الحياة، وإن كان يشعر بالفرح والسرور فزده سعادةً وسرورًا.

ويستحب ان تقول الزوجة في دعاء للزوج بالرزق اللهُمَّ يا وليّ نعمتي، ويا ملاذي عند كربي، اجعل نقمة زوجي وسخطه عليّ بردًا وسلامًا كما جعلت النار بردًا وسلامًا على سيدنا إبراهيم، اللهُمَّ ارزقني زوجًا صالحًا تقيًا نقيًا هنيًا، عاشقًا لله ورسوله، ناجحًا في حياته، أكون قرّة عينه وقلبه، ويكون قرة عيني وقلبي، اللهُمَّ يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمع بيني وبين زوج غني بدينه وأخلاقه وماله، فيسعدني ويفرح قلبي، يا من أمره بين الكاف والنون وإذا أراد شيئًا قال له: كن فيكون، ارزقني بزوج صالح، وذرية صالحة تقر بهم العيون.

- يا رب، يا حي، يا قيوم، أسألك بكل اسم سمّيت به نفسك، أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن ترزقني زوجًا يخافك يا أرحم الراحمين، وأسألك من خيرك أكثر ممّا أستحق، اللهُمَّ عظّمني في قلبه، واجعلني ماء عينيه، ودم قلبه، ودفء حياته، وأسعدني ولا تشقِني معه يا أرحم الراحمين.

اللهُمَّ اجعل زوجي من عبادك الصّالحين الملتزمين بطاعتك، واتّباع سنّة نبيّك محمّد صلّى الله عليه وسلم اللهُمَّ اغفر لزوجي وللمسلمين كافّةً، واعفُ عنه وارحمه، واكتبه مع الصّالحين الأخيار أسألك اللهم أن ترزق زوجي الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، واصرف اللهم عنه النار وما قرب إليها من القول والعمل.



دعاء للزوج المريض

دعاء للزوج المريض ، يبتلي الله الإنسان بابتلاءات تختلف من شخص لآخر، هناك من يتلى بالمرَض وآخر بعد التوفيق في حياته، والرجل الذي يحظى بخيري الدنيا والآخرة هو الذي ينعم الله عليه بزوجة تعكف على خدمته في مرضه وتكون بجواره في الشدة قبل الرخاء ويستحب للزوجة أن تدعوا لزوجها المريض في كل وقت وبصورة مكثفة حتى يرفع الله عنه البلاء والمرض، ودعاء للزوج المريض وخدمته من زوجته من أفضل الأعمال عند الله عز وجل ، ونشير إلى أن هناك آيات من القرآن الكريم يستحب للزوجة تكرارها في دعائها لزوجها المريض مثل قراءة سورة الفاتحة والمعوذتين وخواتيم سورة البقرة وايه الكرسي.

وتقول في دعاء للزوج المريض اللهم اشفي أجساد تتألم ولا يعلم بحالها غيرك اللهم أبدل أوجاعهم بعافية إنك على كل شيء قديراللهم بارك في عمره، وألبسه ثوب العافية، واشفِه من كل مرض وضيق يا مؤلف القلوب ألف بين قلبي وقلب زوجي على محبتك وطاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين.



- اللهم يا حنان يا منان، بديع السموات والأرض أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد اسألك بإسمك الأعظم أن تهديني وتهدي زوجى وأبنائي وتجعلنا من عبادك الصالحين المتقين المفلحين وأن تحسن خاتمتنا يا كريم يا رحيم اللهم حصني وزوجي بحصنك الحصين وحبلك المتين، من كيد الكائدين، وحسد الحاسدين، وسحر الساحرين، وظلم الظالمين، وعبث العابثين، وتسلط الجن والشياطين، يا من يقدر على حوائج السائلين، يا من يعلم ما في الضمير، يا منفسًا عن المكروبين، يا مفرجًا عن المغمومين، يا من لا يحتاج الى التفسير، أقر عين زوجي بي وأقر عيني به، يا مجيب الدعوات.



اللهُمَّ لك الحمد، فأنت الحنّان المنّان بديع السماوات والأرض، أنت الله الواحد الأحد الفرد الصّمد، اسألك باسمك الأعظم أن تهديني وتهدي زوجي وأبنائي، وتجعلنا من عبادك الصّالحين المتّقين، وتُحسن خاتمتنا وتظلّنا تحت ظلّ عرشك يوم لا ظلّ إلا ظلّك، اللهَم ارزقني ودّه وحبّه، وارزقه ودّي وحبّي اللهُم إني أدعوك بكرمك وجودك أن تحفظ لي زوجي، وترزقه الصحة والعافية، وأن تجعل الرزق له ميسّراً حلالاً طيباً، وأن تجعل تعبه من أجلنا في ميزان حسناته، ربّي إنّي أحببته ولا أرى للدنيا جمالاً دونه، فأدعوك ألّا تحرمني منه.



اللهم ارزق زوجي مع كلّ خفقة قلب وطرفة عين فرجاً، ومخرجاً، وعفواً، وأمناً، وإيماناً اللهم أدم الحياة الطيبة بين قلبينا، وأدم اللهم المعروف بين نفوسنا، ولا تجعل يا ربنا للشيطان علينا سبيل ولا للوساوس إلينا طريق اللهم وفق زوجي في عمله، اللهم ارزقه الصحبة الصالحة والرفقة الأمينة ومن أمثلة دعاء للزوج بالسعادة الالتزام بأمر ديننا فهو سبب سعادة كل شيء اللهم اجعل الدين هو أصل حياتنا، والتقوى هي أصل معاملتنا والحلال هو سيد بيتنا، واصرف اللهم عنا الحرام والمال الحرام وسبل الحرام، نعوذ بك اللهم من كيد الكائدين، ونعوذ بك يا ربنا من تدبير الغادرين ومن سوء الناظرين وحقد الحاسدين.

