بوتين: المحتجون في جورجيا على استئناف الرحلات الجوية "أصيبوا بالجنون"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إنه فوجئ بتنظيم تظاهرات مناهضة للكرملين في جورجيا إثر استئناف روسيا رحلاتها الجوية إلى الدولة المجاورة الموالية للغرب.

وفي الأسبوع الماضي، تظاهر عشرات الجورجيين أمام مطار العاصمة تبليسي مع وصول طائرة ركاب روسية إلى هذا البلد الواقع في منطقة القوقاز للمرة الأولى منذ 2019.

ويأتي استئناف حركة الطيران فيما دخل الغزو الروسي لأوكرانيا عامه الثاني مع إلغاء معظم الشركات الغربية رحلاتها إلى روسيا.

وقال بوتين في اجتماع مع رجال أعمال "بصراحة، فوجئت تمامًا برد الفعل".

وأضاف في تصريحات متلفزة: "ظننت أن الجميع كانوا سيقولون شكرًا هذا جيد، لكن لا، كانت هناك ضجة غير مفهومة تمامًا بشأن هذه القضية".

وأضاف: "عندما أنظر إلى الأمر من هنا، أقول أصيبوا بالجنون، ليس ما يحدث هناك واضحًا".

وتتزايد المشاعر المناهضة لروسيا في جورجيا التي كانت جزءًا من الاتحاد السوفيتي السابق، وقد اجتاحت روسيا هذا البلد في 2008 بعد سنوات من التوتر بسبب تطلعات تبليسي الأوروبية.

وكانت روسيا حظرت الطيران مع جورجيا ردًا على تظاهرات مناهضة لموسكو في تبليسي في 2019.

لكن في خطوة مفاجئة هذا الشهر، رفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الحظر، وبالإضافة إلى استئناف الرحلات، أعلنت روسيا الغاء نظام التأشيرات مع جورجيا، فبموجب مرسوم رئاسي، سيتمكن المواطنون الجورجيون، اعتبارًا من 15 مايو، من دخول روسيا والإقامة فيها دون تأشيرة لمدة تقل عن 90 يومًا، باستثناء الإقامة لأسباب مهنية.