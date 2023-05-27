راكب يفتح باب الطوارئ أثناء هبوط طائرة بكوريا الجنوبية.. شاهد

حالات كثيرة حاول فيها الركاب فتح الأبواب أثناء صعود الطائرة إلا أنه لم ينجحوا وانتهى بهم الأمر بالاعتقال.

فقد أثار فيديو تم تداوله عبر تطبيق تويتر الكثير من الجدل على السوشيال ميديا وحالة من الذعر بين الركاب بعد أن تسبب راكب في حالة من الجدل والذعر للراكبين فى نفس الرحلة لقيامه بفتح باب الطوارئ وذلك على متن طائرة تابعة لشركة "آسيانا إيرلاينز

وقام الراكب بفتح الباب وذلك قبل هبوط الطائرة بدقائق من موعد هبوطها وذلك في مدينة دايجو بكوريا الجنوبية، فيما هبطت طائرة "إيرباص إيه 321-200" بسلام فيما عاني البعض من مشاكل في التنفس.