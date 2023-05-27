بدء امتحان اللغة العربية في لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023

بدأ طلاب الدبلومات الفنية 2023 امتحان اللغة العربية ، الذي يبدأ من 9 صباحا حتى 11 ونصف صباحا.

ويعد اليوم السبت الموافق 28 مايو 2023 ، هو اول أيام امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، التي يتم عقدها وفقا للضوابط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإحصائيات الخاصة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2023 مؤكدةً أنها على النحو التالي: