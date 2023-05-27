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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بلوجر شهيرة تثير الجدل بفيديو جديد بعيون صناعية |شاهد

صدى البلد

بعدما فقدت البلوجر المصرية الشهيرة سارة محمد بصرها، قامت بإثارة الجدل من جديد بصورها مع خطيبها الجديد بعد أن نشرت  البلوجر  صورا لهما  بصحبتهما على صفحتها في إنستجرام  وذلك كجزء من احتفالها بخطوبتها قائلة الحادثة جمعتنا  من جديد. 

وأثارت سارة محمد الجدل بفيديو تشير فيه الى قيامها بتركيب عين صناعية، وذلك مكان عينها التي دمرت، نتيجة الحادث.. إليك ما هي العين الصناعية؟ 


أما عن العيون الصناعية  التي قامت سارة بتركيبها فوفقا لموقع  youreyeinstitute قد لا تكون العيون الاصطناعية طبيعية ، لكنها لا تزال بحاجة إلى رعاية منتظمة لتبقى مريحة وجذابة. 

تُستخدم العيون الاصطناعية لضمان عدم تأثر مظهرك بعد أن فقدان عينك بسبب إصابة أو مرض ، مثل السرطان أو العدوى أو الجلوكوما.

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https://www.instagram.com/reel/Csq2NJ8sJ1z/?igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D&fbclid=IwAR0OES80q5N5It89Lagb9o54blWUJ9vdAtSa2wloXbZABbbimVegYAqHGmU

هل العيون الصناعية مصنوعة من الزجاج؟


على الرغم من أن العديد من الناس لا يزالون يشيرون إلى العيون الاصطناعية على أنها عيون "زجاجية" ، إلا أن العيون مصنوعة بالفعل من الأكريليك اليوم. 

تعد العيون الاصطناعية ليست مستديرة أيضًا. في الواقع ، يتم تقريب الجزء المرئي فقط من العين. 

 يجب ألا يكون الفنيون على دراية بالجوانب التقنية لتركيب العيون الاصطناعية فحسب ، بل يجب أن يكونوا أيضًا فنانين ماهرين يمكنهم إنشاء عيون تبدو نابضة بالحياة.


يساعد التنظيف على ضمان بقاء عينك مريحة. في معظم الحالات ، ستحتاجين فقط إلى إزالة وتنظيف العين كل ثلاثة أسابيع تقريبًا 

تعمل قطرات ترطيب العين على تخفيف الجفاف والتهيج الذي قد تمثل مشكلة إذا كان لديك عين صناعية.

 

البلوجر المصرية البلوجر المصرية الشهيرة تركيب عين صناعية العين الصناعية

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