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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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عضو بالشيوخ: التعليم والزيادة السكانية حظيا باهتمام كبير خلال جلسات الحوار الوطني

الكاتب الصحفي عماد
الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

‏قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ان بعد الأسبوع الأول من جلسات الحوار الوطني بدأت الناس تقول أين هذه المواضيع ولماذا لم يتم البدء بها، مؤكدا أن كل الموضوعات موجودة وسيتم مناقشتها تدريجيا.

 

وتابع عماد الدين حسين خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، أننا رأينا موضوع التعليم في المحور المجتمعي كانوا جلستين غاية في الأهمية وكل الحاضرين تناولوا هذا الموضوع من كل جوانبه ومعه أيضا موضوع الزيادة السكانية في الجلسة الثانية للمحور المجتمعي، لكن التعليم حظى باهتمام كبير جدا وكانت جلسته في القاعة الرئيسية الكبرى مؤكدا أنه حضر جزء من هذه الجلسة وكانت مهمة للغاية لأن الاقتراحات كانت من جميع الأطراف المختلفة.

 

الزيادة السكانية 

 

وأضاف أما القضية السكانية معروف بالطبع أن الزيادة السكانية تهدد كل جهود التنمية التي تبذل وكل الدول الكبرى التي حققت نهضة نظمت في البداية الزيادة السكانية بما فيهم دولة الصين.

الحوار الوطني عماد الدين حسين التعليم الزيادة السكانية الصين

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