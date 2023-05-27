سهام صالح: سامسون يقترب من الرحيل.. وصفقات بالجملة على رادار الزمالك

قالت الإعلامية سهام صالح، إن البنيني سامسون أكينيولا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يقترب من الرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة.



وأضافت سهام صالح في برنامج الكلاسيكو المذاع على قناة dmc :" نادي الزمالك لم يوفق في اختيار سامسون ليكون مهاجم الفريق، فلم يسجل غير هدف وحيدة أمام سموحة في شهر أكتوبر الماضي.

وتابعت:" جمهور الزمالك يبحث منذ 7 شهور عن مهاجم قادر على منح الفريق الأفضلية، وإدارة الفارس الأبيض اتعلمت من درس سامسون وبدأت بالفعل تبحث عن مهاجم، لكن هذه المرة يكون لديه الخبرة والمعرفة بالدوري المصري.

وأضافت:" الزمالك يستهدف التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم بيراميدز، لكن المقابل المادي سيلعب دورا هاما في حسم الصفقة.

وتابعت:" في حالة تعاقد بيراميدز مع مهاجم جديد وتم فسخ تعاقد فخر الدين بن يوسف، سينتقل اللاعب إلى الزمالك بدون مقابل، اما في حالة تمسك بيراميدز بفخر الدين سيكون المقابل المادي عائق كبير على الفريق الأبيض.

واستكملت:" الهدف الثاني أمام الزمالك لتدعيم هجوم الفريق هو المهاجم جون إيبوكا لاعب سيراميكا والمعار لفريق اهلي طرابلس الليبي.

واختتمت:" إدارة الزمالك تتواصل مع الفريق الليبي لتفعيل بند شراء اللاعب وبعدها يدخل الفريق الأبيض ويحصل على خدمات النيجيري.