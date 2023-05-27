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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

خبيرة تفصح عن رياضة غير متوقعة سر رشاقة أميرة ويلز.. ما القصة؟

صدى البلد

شاركت Jo-Leigh  خبيرة بيلاتيس بتمارين  سهلة لـ كيت أميرة ويلز فهي نشطة للغاية ، ومستعدة دائمًا للانخراط في أي رياضة ، سواء كانت الركض أو الرجبي أو التنس أو ركوب قوارب التنين - غالبًا ما ترتدي حذاء Veja الرياضي الأنيق  فهي تتمتع بشخصية تحسد عليها والتي من المحتمل أن تكون نتيجة لأتباع نظام غذائي صحي وممارسة  الرياضة .


 

وفقا لموقع اكسبريس اقترحت جو- لي ، مدربة بيلاتيس ، أن كيت قد تمارس تمارين البيلاتس أيضًا كجزء من روتين لياقتها البدنية ، ويمكن لغير أفراد العائلة المالكة الاستفادة من ذلك أيضًا.

قالت Jo-Leigh : "ليس سراً أن كيت أميرة ويلز تحافظ على أسلوب حياة صحي ونشط للغاية ، حيث يعتقد بعض الخبراء أن بيلاتيس تلعب دورًا كبيرًا في روتين لياقتها البدنية.

أشارت الى أن هناك الكثير من حركات البيلاتيس التي تستهدف الجسم كله ، وإذا تم القيام به باستمرار .

تمارين حرق السعرات الحرارية

تعليمات Jo-Leigh: "ببساطة استلق على ظهرك وذراعيك على الجانب وارفعي ساقيك و ابدئي التمرين برفع رأسك ورقبتك وذراعيك وابدئي بضخهما مع توجيه راحة يدك لأسفل ويعد التنفس هو المفتاح في هذا التمرين. 

أما التمرين التالي فيمكنك بدأ التمرين بالاستلقاء على بطنك وذراعيك على جانبك وقدميك متباعدتان بعرض الوركين. يجب أن تستقر جبهتك على  الأرض ويمكنك البدء ببطء لشد عضلات بطنك ورفع صدرك وكتفيك ورأسك بعيدًا عن السجادة الأرضية..

خبيرة بيلاتيس تمارين سهلة أميرة ويلز كيت أميرة ويلز نظام غذائى صحى ممارسة الرياضة حرق السعرات الحرارية حركات البيلاتيس

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