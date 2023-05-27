قافلة أطباء الرعاية الحرجة تكشف على 100 مواطن بالشيخ زويد

قدمت القافلة الطبية التي نظمها الهلال الأحمر المصري فرع شمال سيناء، بالتعاون مع مستشفى الشيخ زويد المركزي ومديرية الصحة، وأطباء الجمعية المصرية لأطباء الرعاية الحرجة، الخدمة للمواطنين بمدينة الشيخ زويد.

وتم إجراء الكشف على 100 مواطن من أهالي مدينة الشيخ زويد والأحياء التابعة لها في أول أيام عملها، وذلك بمقر مستشفى الشيخ زويد.

وتتواصل جود القافلة اليوم، السبت، مع أطباء متخصصين فى القلب والحالات الحرجة لخدمة أكبر عدد من المواطنين بقرى مركز الشيخ زويد.

جامعة المنصورة

في السياق نفسه، تنطلق القافلة الطبية المتميزة بمشاركة العديد من المنشآت الطبية بمحافظة شمال سيناء، بمشاركة كلية الطب جامعة المنصورة، وذلك بهدف تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين، وذلك غدا الأحد، 28 مايو، ولمدة ثلاثة أيام، بمدرسة عمرو شكري الثانوية العسكرية بالعريش، يوميا اعتبارا من الساعة 9 صباح أيام الأحد والاثنين والثلاثاء بالعريش، وأيام الأربعاء والخميس بمدينة الشيخ زويد.