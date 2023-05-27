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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أصيل أبو بكر يحيي حفلا غنائيا في الباحة السعودية.. 2 يونيو

أصيل أبو بكر
أصيل أبو بكر

يستعد الفنان أصيل أبو بكر، لإحياء حفل غنائي ساهر له في مدينة الباحة بالمملكة العربية السعودية، يوم 2 يونيو المُقبل، ضمن سلسلة الحفلات الصيفية بالمملكة. 

وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بوستر حفل أصيل أبو بكر، المرتقب في الباحة 2 يونيو، معلنة عن طرح التذاكر قريبًا. 

أحدث أغاني أصيل أبو بكر

في يوليو 2022، طرح الفنان أصيل أبو بكر أحدث أغانيه التي تحمل اسم «لو يضيق الصدر» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”. 

أغنية “لو يضيق الصدر” لـ أصيل أبو بكر، من أشعار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وألحان فايز السعيد، وتوزيع نور هاشم، وميكساج جاسم محمد، وصولوهات وسام خصاف (ساكسفون +ناي)، وعود صادق جعفر، وكمان هيثم سعدون، وقانون حسن فالح، وإيقاع سمير القطان. 

أغاني أصيل أبو بكر

في سبتمبر 2021، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أحدث أغاني الفنان أصيل أبو بكر ، وتحمل اسم “عانقي”، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وتطبيق ديزر للموسيقى. 

أغنية عانقي 

أغنية “عانقي” لـ أصيل أبو بكر ، من كلمات سلطان السبيعي، وألحان حامد هاشم، وتوزيع ومكساج عبد الله عبد المجيد، وقيتارات محمد علي، كورال البحرين، ووتريات هشام أحمد مصطفى – القاهرة ستوديو ART، وإيقاعات هاني الدوسري، وتم التسجيل بستوديوهات الليالي بمملكة البحرين، وإشراف عام حامد هاشم. 

كلمات الأغنية

عانقي حظن السحايب والغمام 
واصلي الخطوات دايم للامام 
وافخري بالمجد من عصر الامام 
لين هذا اليوم دام الله معاك

كورال (يا بلادي يا بلادي 
لين هذا اليوم دام الله معك)

مهتوينك كلنّا شعب.. ومليك 
نفدتيك ولا يجي لحبك شريك  
نفتخر مادمنا منّك وفيك 
هايمين بأرضك وصافي سماك

كورال (يا بلادي يا بلادي 
لين هذا اليوم دام الله معك)

من رياض الخير عاصمة القرار 
ومن هواء جدّه وهاذيك البحار
وفي شمالك لانبت قفره خضار 
قالت أبها والخُبَر مَابَه سِواك

كورال (يا بلادي يا بلادي 
لين هذا اليوم دام الله معك)

 

أعمال أصيل أبو بكر 

في آخر عام 2020، أطلقت شركة “روتانا” أغنية جديدة للمطرب الخليجى أصيل أبو بكر، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "وجدى أنا"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر أحمد سعيد النيادى، وألحان حامد هاشم، وتوزيع وليد فايد.

 

عن أصيل أبو بكر

يعتبر أصيل أبو بكر من الملحنين المهمين في الخليج، فقد تعاون مع عدد من الفنانين في مجال التلحين، ومنهم عبد المجيد عبد الله في أغنية "أحبك ليه أنا مدري"، والتي كانت من ألحان أصيل أبو بكـر.

كما قام  بتلحين عدد من الأعمال الفنية للمطرب عبد الله الرويشد والمطرب حسين الجسمى والمطرب عبد الكريم عبد القادر ووديانا حداد ورجاء بالمليح.

شارك أبو بكر فى أوبريت وطنى حمل اسم "سلام من السعودية"، والذى شارك فيه نجوم السعودية وهم، محمد عبده، وطلال سلامة، وراشد الماجد، وجابر الكاسر، وخالد عبدالرحمن، وعبادى الجوهر، ورابح صقر، وراشد الفارس، وعبد المجيد عبد الله، وعايض يوسف، وداليا مبارك، وماجد المهندس.

وكتب الأوبريت الشاعر عبد الله أبو راس، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس، وجرافيك ومونتاج محمود الحسن، مكساج وماستر جاسم محمد، والهدف من توعيه التزم بالبيت بسبب فيروس كورونا.

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