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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مقرر لجنة التعليم بالحوار الوطني: لابد من الاستجابة للضغط المجتمعي حول التطوير

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد الدكتور جمال شيحة مقرر لجنة التعليم بـ الحوار الوطني أن التفاعل وطلب المشاركة والحضور التي شهدته جلسة التعليم قبل الجامعي؛ يدل على الاهتمام المجتمعي الغير عادي بقضية التعليم، لافتًا إلى أنه تم إعطاء الكلمة للجميع من أجل التعبير عن رأيهم.
 

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وأضاف “شيحة" خلال حوار أذاعته فضائية “ الأولى المصرية”، أن الجلسة الأولى كانت من أجل إعادة هيكلة التعليم بصفة عامة وإعادة صيغة القوانين التي تحكم التعليم، مؤكدًا :"لابد من النهوض بالتعليم استجابة للرغبة الشعبية العارمة".

وأكد مقرر لجنة التعليم بالحوار الوطني أن مصر قادرة ولديها الإمكانيات ويمكن أن تطور مستواها في المستقبل القريب لتكون من أعظم الدول في التعليم والبحث العلمي.

وتابع: يجب أن تتم الاستجابة للضغط المجتمعي حول تطوير التعليم وعمل منظومة واستراتيجية يكون لها صفة الاستدامة ويقوم على تنفيذها مسؤولين مع وجود جهات للحوكمة والمتابعة لضمان عدم تغيير هذه السياسات بتغير المسئولين، معقبًا: "وبعدها اضمن لك أن مصر بعد 7 أو 10 سنوات ستكون في مصاف الدول العظمى في التعليم".

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