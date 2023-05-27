عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفصاليون في إندونيسيا يهددون بقتل رهينة نيوزيلندي

انفصاليون في إندونيسيا
انفصاليون في إندونيسيا يهددون بقتل رهينة نيوزيلندي

هددت جماعة انفصالية في منطقة بابوا بإندونيسيا بقتل طيار نيوزيلندي تحتجزه منذ فبراير، إذا لم تتم الاستجابة لمطلبها ببدء محادثات للانفصال في غضون شهرين، حسب ما أظهره فيديو نشرته الجماعة أمس الجمعة.

وخطف مسلحون منخرطون في حرب عصابات بمنطقة المرتفعات الوسطى في بابوا، يريدون انفصال بابوا عن إندونيسيا، الطيار فيليب ميرتنز بعد أن هبط بطائرة تجارية في منطقة ندوجا الجبلية.

وفي الفيديو الجديد، بدا ميرتنز هزيلا بشكل واضح وكان يحمل راية مورننج ستار المحظورة التي ترمز لاستقلال بابوا الغربية، ويحيط به مسلحون من بابوا يلوحون بما قال أحد المحللين إنها بنادق هجومية مصنوعة في إندونيسيا.

وقال ميرتنز أمام الكاميرا إن الانفصاليين يرغبون في مشاركة دول أخرى غير إندونيسيا في حوار حول استقلال بابوا، مضيفا: "إذا لم يحدث هذا في غضون شهرين، فإنهم يقولون إنهم سيطلقون النار علي".

ونشر الفيديو سيبي سامبوم، المتحدث باسم الانفصاليين في بابوا، وتحقق منه ديكا أنور المحلل في معهد تحليل سياسات الصراع ومقره جاكرتا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية النيوزيلندية في رسالة بالبريد الإلكتروني اليوم السبت إن الوزارة على علم بالصور ومقاطع الفيديو المتداولة، مضيفا: "نبذل كل ما بوسعنا لتأمين حل سلمي وإطلاق سراح ميرتنز بأمان".

وتدور معركة محدودة لكنها تشهد سقوط قتلى بشكل متزايد من أجل الاستقلال في إقليم بابوا الغني بالموارد منذ أن تم إخضاعه بشكل مثير للجدل للسيادة الإندونيسية في تصويت أشرفت عليه الأمم المتحدة عام 1969.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات ثورية من وزير المالية| زيادة 10% في أسعار القهوة.. و25% على الضرائب| القصة الكاملة

700 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

هبوط كبير.. شعبة الذهب توجه رسالة للمواطنين وعيار 21 يشهد مفاجأة.. فيديو

بعد إنتاج أول فرخة مصرية.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

هذا الأمر غريب لديكم| كولر يتعجب من ظاهرة كروية لم يشاهدها إلا في مصر

عرش الدولار يهتز في السوق السوداء|نزل 7 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

50 جنيها لمغادرة البلد و20 جنيها على الملاهي.. توضيحات حكومية للرسوم الجديدة| أرقام

الجو هيقلب تاني| سقوط أمطار خفيفة ورعدية على تلك المناطق خلال ساعات

ترشيحاتنا

شاهد.. يوسف ماجد الكدواني يرقص مع والدته في حفل زفافه

لليوم الثانى على التوالى.. إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر

طالبوا الفيفا بوقفه مدى الحياة| ما تفسير حركة أفشة الاحتفالية ومعناها؟.. صور

حكم التصدق بمال الأضحية لأحد أقاربي المرضى.. على جمعة يجيب

اشتري احتياجاتك قبل العيد| كيلو اللحوم البلدي بـ 220 جنيهًا.. والدواجن أقل من 60

بـ 115 جنيه للكيلو.. نقيب الفلاحين يكشف أسعار لحوم الأضاحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جرئ.. أمينة خليل تثير ضجة بإطلالتها في مهرجان كان|شاهد

كريم عبد العزيز يضرب على الدوف بحفل زفاف يوسف ماجد الكدواني

بفستان ملفت.. زوجة ماجد الكدواني تخطف الأنظار في حفل زفاف نجلها

في اليوم العالمي لمرض التصلب اللويحي المتعدد.. معلومات لم تعرفها من قبل

فيديو

كريم عبد العزيز يضرب على الدوف بحفل زفاف يوسف ماجد الكدواني

مستفز.. لقطة تثير أزمة في لقاء طنطا وبايونيرز| فيديوجراف

الحرب مستمرة .. حسن شاكوش يتهم طليقته وأسرتها بهذا الأمر| فيديو جراف

تفاصيل مثيرة حول فتح مقبرة ملكة جمال لبنان/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ